Josep Segura: ''Nuestro modelo de formación es referente''

Fotografía: FC Barcelona

En el día de hoy ha sido presentado en el Camp Nou el nuevo mánager de fútbol, Josep Segura. Se han destacado dos grandes objetivos como son potenciar el área de dicho deporte y coordinar todas las parcelas de dicho área. Un reto muy apasionante para Josep, pero nada sencillo.

Segura se encargará de coordinar todo el tema de entrenadores, programa, selección de jugadores y gestión de los jóvenes. "Yo haré de elemento de apoyo en todo este trabajo", ha dicho. Otras dos personas que ayudarán en este ámbito son José Mari Bakero y Guillermo Amor.

''El modelo no cambiará''

El nuevo mánager ha sido muy claro a la hora de hablar del nuevo modelo: "Es lo que nos ha llevado a ser grandes y que muchos jugadores quieran formar parte de nuestro modelo. Por lo tanto, tenemos que preservarlo como sea. El modelo es el mismo, lo que cambia es la forma de interpretarlo con el paso del tiempo".

"Me gustan los equipos de trabajo que entiendan una línea en la que se quiere trabajar y eso es lo que estamos haciendo, teniendo contacto directo con los trabajadores", ha dicho sobre la continuidad. "Siempre se nos pregunta por qué no igualamos a nivel económico las ofertas de los equipos ingleses hacia nuestros jugadores, pero nunca se ha pedido que ellos igualen nuestro modelo de formación de jugadores. Se ha demostrado que históricamente hemos sido referentes en este ámbito", ha remarcado.

Por último, ha hablado de Iniesta, un gran ejemplo del buen funcionamiento del modelo. "Es el alma mater del estilo y la idea que ha hecho grande el FC Barcelona". No se ha olvidado tampoco del rumor que surgió hace unas semanas de hacer un FC Barcelona C para tener un Club en Segunda División B: "No se daban las condiciones necesarias para tener este equipo. Buscaremos en forma de cesiones cercanas a nuestro entorno la manera que los jugadores que no puedan jugar en el Barça B, puedan seguir progresando", ha finalizado.