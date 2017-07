El Barça B deja buenas sensaciones en L'Escala

Google Plus

El Barcelona B ya agrada, apenas una semana después de iniciar la pretemporada. Los de Gerard López cuajaron una más que decente actuación en su primer partido amistoso, ante el débil L'Escala, al que no dieron opción (0-7). El encuentro fue dominado de principio a fin por los azulgranas, que despacito y con buena letra engrasan la máquina antes de iniciar la nueva campaña, ya como equipo de Segunda División A.

El primer once inicial del técnico del filial en 2017/2018 lo formaron Varo bajo palos, Palencia, Cucu, Rodri y Cuenca en la línea defensiva, Sarsanedas como pivote con Moha y Alasana más adelantados en el centro del campo, así como Abel, R. De Galarreta y Marc Cardona. En esta primera toma de contacto de los culés con la competición, ante un rival muy inferior, y con los pies aún pesados después de las vacaciones, se pudieron observar buenos detalles, en especial de los juveniles Alasana, Abel y Oriol Busquets, que supieron estar a la altura en la que pudo ser una prueba relevante para su devenir, y Marc Cardona, quien volvió a aliarse con su amigo el gol.

Cardona, aliado con el gol

En los primeros minutos hubo algo de tanteo y fueron los locales quienes conseguieron el primer córner a su favor, sin embargo el Barcelona B no tardó en abrir una cuenta que sería amplia. Abel Ruíz sirvió una genial asistencia a Marc Cardona, que controló dentro del área y clavó el cuero en el fondo de las mallas. Sin apenas vacaciones, después de haber disputado los playoff de ascenso, el leridano demostró mantener su romance con el gol.

El juvenil Alasana cuajó una notable actuación, generó peligro e incluso estuvo a punto de ver portería en alguna ocasión. El gambiano ejecutó una falta que obligó al guardameta local a estirarse para rechazar un balón que recogió el también juvenil Abel, que buscó el chut. El valenciano no pudo sacar provecho de esta acción, puesto que la barrera defensiva rechazó a córner. El segundo tanto de los barcelonistas llevó el mismo nombre y apellidos que el primero: Marc Cardona convertía desde los once metros una pena máxima que el colegiado señaló por infracción a Moha.

Cardona, con hambre de gol, hizo él solo los tres de la primera mitad

El propio Moha dio el susto poco después, al quejarse ostensiblemente tras una falta cometida por Fágeda, acción que hizo al jugador local ver la cartulina amarilla. Por fortuna, el nuevo jugador del Barça B pudo recuperarse y continuar el partido para contemplar sobre el terreno de juego como su compañero Marc Cardona firmaba el hat-trick después de rematar una asistencia de Iñigo Ruíz de Galarreta, otro de los recién llegados a la plantilla.

Antes del descanso, el filial siguió buscando más: tras probar el disparo el goleador Cardona, el rechace llegó a Alasana Manneh, que buscó el espacio e intentó el chut, pero el balón se marchó por encima del travesaño. Después Abel se lució con una buena acción individual para poner un pase de la muerte al que no llegó ninguno de sus compañeros. El marcador no se movería hasta la reanudación.

Oriol Busquets se disfraza de matador

En el segundo período cambiaron los once protagonistas, pero no la escena, pues el encuentro continuó siendo entretenido para el espectador. Formaron Iñaki Peña en portería, Morer, Santi Bueno, Martínez y Araujo en defensa, con Fali en la posición de pivote, Busquets y Vitinho de medios, y el trío atacante compuesto por Paik, C.Pérez y 'Choco' Lozano.

Busquets, el día de su debut oficial con el Barça B | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El brasileño Vitinho, cedido por el Palmeiras, se estrenó con la elástica azulgrana materializando una diana, tras finalizar un buen pase de Araujo desde la banda izquierda. El canterano Oriol Busquets vio cómo se hacía, y también quiso participar de la fiesta: el centrocampista, que debutó en partido oficial con el Barça B ante el Prat la temporada pasada al sustituir a Perea, aprovechó un balón enviado por Carles Pérez en un saque de esquina para firmar su primera diana con el filial.

Paik fue, junto a Busquets, uno de los destacados del segundo tiempo

Entre los destacados en la reanudación, además de Busquets, estaba Paik, dispuesto a reinvidicarse para hacerse con un lugar dentro del equipo. El coreano tuvo buenos minutos sobre el verde y sorprendió con un disparo cruzado que salió desviado por muy poco. Paik no estuvo acertado en esa ocasión, pero ya no falló en la siguiente: cazó un centro al que no pudo llegar 'Choco' Lozano y se zafó de su marca en una espléndida acción individual, para cruzar el cuero y enviarlo al fondo de la red. Era el 0-6 de los barcelonistas.

Carles Pérez dispuso de una oportunidad al ejecutar una falta peligrosa al borde de la frontal, sin embargo el balón se fue ligeramente por encima de la portería. Era sin duda una tarde dulce, muy dulce, para los futbolistas formados en la Masía, y en especial para Oriol Busquets, que no conforme con debutar como goleador, fue autor de un doblete. El de Sant Feliu de Guíxols no desperdició una asistencia de 'Choco' Lozano para cerrar la cuenta de los hombres de Gerard López, que dejaron buenas sensaciones en su primer test de pretemporada.