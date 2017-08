Deulofeu: "Me he encontrado cómodo en el nuevo sistema"

Foto: Ernesto Aradilla - VAVEL

Primer partido liguero, arranca la temporada para el Barcelona. Este domingo ha tenido lugar ese primer enfrentamiento, ante el Betis en el Camp Nou. Los culés empiezan con una victoria, ganando por dos goles a cero. Deulofeu ha sido uno de los protagonistas del encuentro, jugando como titular y hablando ante los medios al finalizar el partido.

El jugador blaugrana se ha mostrado muy alegre por la victoria y por su aportación en el terreno de juego, intentando adaptarse un poco más en cada partido: “Satisfecho, muy contento. Llevo pocos partidos y siempre se puede mejorar. Tengo que atreverme un poco más, vengo de una lesión y tengo que sacar todo lo que tengo. Me he encontrado cómodo en el nuevo sistema. Tenemos buenas sensaciones y nos vamos contentos a casa con los tres puntos”.

Relacionado con el atentado de Barcelona, el equipo quería rendir homenaje a la ciudad: “Queríamos celebrar esta victoria para las víctimas. Lo que pasó fue terrible. Es una victoria especial que dedicamos a los afectados. Esperemos que pare ya esto, no tenemos miedo, pero tiene que parar”.

A la pregunta por la derrota ante el Real Madrid, Deulofeu ha querido mostrarse optimista: “Estamos jodidos por no conseguir el primer título, pero es pasado. Tenemos que mirar hacia adelante. Hoy hemos demostrado que este equipo va a por todos los títulos, aunque es cierto que siempre hay cosas que mejorar".

Por último, con el gran partido de Leo Messi y sus intenciones de querer marcar el gol, se ha presentado la mala fortuna con el palo, que ha dejado al argentino sin su tanto. Deulofeu no duda de la calidad de su compañero, sabiendo que pronto llegará ese gol que hoy no se ha podido ver: “Cuando hay un día que no quiere entrar, no entra. El próximo partido va a meter los tres que hoy no ha marcado”.