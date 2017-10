Ernesto Valverde: "Nuestra intención es ganarlo todo"

Google Plus

Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al Málaga. Foto: Jordi Valle, VAVEL

Con las mejores galas, y sin excesos de confianzas, el líder recibe en la Ciudad Condal al Málaga CF este sábado (20.45h), último clasificado de la tabla con sólo un punto de 24 posibles en su casillero. Respecto al pobre bagaje de puntos, Ernesto Valverde ha querido matizar que el conjunto andaluz “no juegan tan mal para tener un punto”. Los de Míchel, que no han sumado ningún gol a domicilio en este arranque de competición en sus cuatro visitas fuera de La Rosaleda, visitan al líder invicto de la Liga, revestido como el equipo más goleador del campeonato (con 24 dianas) y el menos goleado (con tan sólo tres goles en contra). Sin embargo, pese al global azulgrana, los buenos precedentes de los últimos tiempos acompañan al conjunto ‘blanquiazul’. "Es un dato a tener en cuenta. El Málaga ha hecho un buen trabajo independientemente del entrenador y eso nos debe servir para analizar", ha asegurado el entrenador.

La temporada anterior el Málaga empató a cero en el Camp Nou (J12) y venció 2-0 a los azulgranas en La Rosaleda (J31)

El ‘Txingurri’, de aniversario tras cumplir recientemente 100 días al frente del timón azulgrana, valoró positivamente su centenario en la Ciudad Condal, que no dudó en encumbrar el gran balance conseguido hasta la fecha en favor de su escuadra. “Es un grupo compacto, con ambición y que sabe lo que queremos. Esto lo hace fácil para el entrenador", además no dudó en añadir que “al equipo le pongo un 10. Ahora vamos a preocuparnos de que los 265 días próximos lo hagamos bien". Tampoco quiso pasar la ocasión para resaltar el espíritu ganar impregnado en su ADN: "Nuestra intención es ganarlo todo, pero tenemos que ir paso a paso", reconoció Valverde.

Luis Suárez y las molestias

El uruguayo, menos acertado de cara a portería en estos primeros compases de la competición, fue otro de los focos de atención en la rueda de prensa. "Es un jugador que sabemos que en cada partido tiene tres o cuatro ocasiones y las otras las va generar para sus compañeros. Y si no, va a estar ahí fastidiando a los rivales. Me preocuparía si no tuviera ocasiones de gol. Lo normal es que las convierta", destacó Valverde.

A pesar de las molestias del ‘charrúa’, Ernesto afirmó que “va remitiendo el problema que tenía”, reconociendo que es “es verdad que tuvo alguna molestia pero no fue importante”.