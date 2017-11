Andrés Iniesta: el gran capitán va dejando paso

Andrés Iniesta en el FC Barcelona 2-1 Sevilla FC / Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL.com)

29 de octubre de 2002. Estadio Jan Breydel, Brujas (Bélgica). El FC Barcelona llegaba al país belga para disputar la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El encuentro terminó con victoria azulgrana (0-1) gracias a un zapatazo de Riquelme, pero no fue un partido cualquiera. Ese día, debutó un joven manchego de 18 años del filial al que, Louis Van Gaal, se atrevió hacerle disputar los 90 minutos. Ese día, Andrés Iniesta debutó con el primer equipo azulgrana.

Hace pocas semanas se celebraba el decimoquinto aniversario del debut del mediocentro en el primer equipo blaugrana -el propio jugador lo celebró en las redes sociales- y quince años después, el nombre de Iniesta es sinónimo de leyenda en el FC Barcelona. Junto con Leo Messi, es el jugador con más títulos en la historia del Barça y, en ámbito nacional, es el jugador español con más títulos en la historia del fútbol.

Con la selección española también lo ha ganado prácticamente todo: dos Eurocopas y un Mundial, siendo titular en los tres torneos y, no hace falta recordarlo, siendo el jugador que, seguramente, marcó el gol más importante en la historia de España: el que hizo a la selección española campeona del mundo. Con la Roja solo le falta un título: la Copa Confederaciones, aunque consiguió un subcampeonato en 2013.

Iniesta en acción en el FC Barcelona 2-0 Málaga

El pasado seis de octubre, el manchego firmó un contrato de por vida con el FC Barcelona, lo que asegura que Iniesta se retirará en el club azulgrana. El mismo equipo donde empezó todo. Y el mismo equipo donde acabará todo.

Eso sí, los años pasan para todos, e Iniesta no es una excepción. A sus 33 años, el manchego ya es un jugador veterano y aunque su actual situación en el FC Barcelona es más que envidiable, pocas veces termina disputando los 90 minutos. Es cierto que la situación ha mejorado con Valverde, pero Iniesta, poco a poco, va dejando paso a las nuevas generaciones.

La temporada pasada no solo fue negativa porque el Barça solo pudo conquistar la Copa del Rey, algo que el mismo presidente Josep Maria Bartomeu reconoció en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado mes de octubre, sino que se vio como el rendimiento de algunos jugadores decaía. E Iniesta estaba entre ellos.

Aun así, y desde su llegada, Ernesto Valverde ha seguido confiando en el de Fuentealbilla, y el rendimiento de Iniesta ha mejorado. En muchas ocasiones esta temporada, las prestaciones de Iniesta no han tenido nada que envidiar a las del mediocentro en 2010, cuando quedó segundo en el Balón de Oro por detrás de Leo Messi. No es coincidencia que, hace unas semanas, el capitán azulgrana formara parte del once ideal en los premios The Best.

Una imagen muy habitual: Iniesta siendo sustituido

Pero pocas veces el mediocentro disputa los 90 minutos, aunque en muchas ocasiones esta temporada ha sido titular. Una de las imágenes que más se repiten en los últimos encuentros azulgranas es la de Iniesta siendo sustituido. Y aunque puede que fuera coincidencia, el cambio de Iniesta por Paulinho en el pasado FC Barcelona - Sevilla FC coincidió con la mejora del juego de los azulgranas en la segunda parte. Cuando Iniesta está bien y en forma, el equipo lo agradece. Pero cuando el manchego está cansado, el equipo lo nota.

Con la selección española, la historia se repite. En los partidos de clasificación para el Mundial, Iniesta ha jugado la mayoría de ellos de titular pero, como en el FC Barcelona, también ha sido sustituido en muchos de estos encuentros. No es una barbaridad decir que el próximo Mundial podría ser la última gran cita de Iniesta con la Roja.

Pero una cosa está clara: como mínimo esta temporada, tanto Barça como la selección española podrán continuar disfrutando de la mejor versión de Iniesta. Y esto es una magnífica noticia para los intereses de ambos conjuntos: tienen torneos importantes que disputar y qué mejor que con una muy buena versión del que, para muchos, es el mejor centrocampista de la historia de España. Iniesta sigue en forma, y las nuevas generaciones tienen, en el manchego, el mejor espejo posible.