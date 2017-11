El futuro se trabaja desde abajo

El FC Barcelona B, el último escalafón para llegar a la gloria. | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Padres, directivos, jugadores, jugadoras y medios de comunicación se congregaban en la Ciudad Deportiva Joan Gamper la fría tarde del martes para presenciar a las jóvenes promesas de la cantera azulgrana. Los 20 equipos de las categorías inferiores desfilaron por el césped del Campo 7, para que los presentes pudieran observar a las que, más que probable, sean las futuras estrellas de la entidad.

El laborioso pero excelente trabajo que se lleva a cabo en Barcelona con las categorías inferiores es del deleite de todo el mundo. Desde todos los rincones del planeta, la curiosidad por descubrir los métodos del 'estilo que funciona' es creciente. En Can Barça la premisa es la cantera y la idea que el mejor fichaje para el primer equipo es gente de la casa gana enteros a cada día que pasa.

Sant Joan Despí acogió el acto del FC Barcelona con la presencia de las personalidades más destacadas del panorama culé: Josep María Bartomeu, Jordi Mestre, Silvio Elías, Xavier Vilajoana, Óscar Grau, Josep Segura, Guillermo Amor, Ariedo Braida, José Mari Bakero, Jordi Roura, Aureli Altimira y Andoni Zubizarreta; todos ellos son parte de la maquinária que forma cada año a los mejores.

El desfile de los 'cracks'

Desde la categoría pre-benjamín hasta el FC Barcelona B pasaron todos por el césped del Campo 7 de la Ciutat Esportiva. Hasta 20 equipos a la vez estuvieron en el verde, con protagonismo tanto del fútbol formativo masculino como del femenino.

Pre-benjamines. Los más pequeños de la casa. Dani Segovia es el director de orquesta de los principiantes en el Barça. Con 7 años y recién llegados a la cantera ya dominan el grupo 5 de Segunda División con un balance de 5 victorias, 1 empate, 25 goles a favor por 12 en contra. Grandes números para quiénes están en el inicio de lo que puede ser una larga historia.

Benjamines. Ganar nunca es una obligación en fútbol formativo. Sin embargo en esta categoría no se ha seguido la premisa. Los de Òscar Jorquera, Juan Argil, Albert Puig y David Sánchez no han cedido ni un sólo punto y entre los cuatro conjuntos suman la friolera de 184 goles a favor por tan sólo 14 en contra. Esta vez la estadística saca a relucir la defensa azulgrana, muy bien trabajada por los técnicos.

Alevines. La temporada 17-18 ha sido un 'chute' de energía para los conjuntos en este nivel. Alevín A, B y C ha conseguido pleno de victorias en sus respectivas competiciones. Sin embargo, diferentes sensaciones vive el Alevín D, en una campaña complicada por estar enfrentándose a rivales un año superiores. A pesar de la dificultad los de Pau Moral siguen con la cabeza bien alta y ocupan la tercera posición a 1 punto del líder.

Infantiles. El conjunto dirigido por Carles Martínez lidera la División de Honor con muy buenos números. 8 victorias y 1 empate marca el casillero con el añadido de los 37 goles a favor y los escasos 2 en contra. Otro conjunto en Can Barça con una solidez defensiva envidiable. Por su parte, el B, con David Sánchez al mando, afronta una de las temporadas más exigentes en fútbol formativo como es el paso de fútbol 7 a 11. A pesar de ello, la temporada es más que admirable con un meritorio tercer puesto.

Cadetes. La perfección existe y los de Franc Artiga lo están demostrando. Con Pablo Moreno, '9' del futuro en Barcelona, como líder, el conjunto presenta la candidatura al título por décimo año consecutivo en la categoría. Líder de la División de Honor con pleno al 9 los de Artiga van lanzados a la consecución del trofeo doméstico. El Cadete B de Sergi Vila, con Xavi Simons como gran referente también lidera, en este caso el grupo 1 de Preferente.

Juveniles. La categoría previa al FC Barcelona B. La irregularidad en los banquillos ha sido una constante. García Pimienta ya ordena desde la banda en el A, que anda primero en la UEFA Youth League con victoria en los 4 partidos. En liga cambia la situación pero no las ganas, pues los de Pimienta ocupan el segundo lugar. En plantilla además goza de internacionales con la sub-17 como Miranda, Mate y Gómez, finalistas en el Mundial de la India. Por su parte, el B estrena míster, Denis Silva, que vuelve a casa tras su aventura por Estados Unidos. Tras tres empates consecutivos que han lastrado la trayectoria del equipo, los de Silva se sitúan segundos a 1 punto del líder.

FC Barcelona B. Segunda División A es una categoría exigente, y lo sabía bien Gerard López cuando consiguió ascender al equipo. 16 puntos en 14 jornadas y próximo partido contra 'un primera' como es el Rayo Vallecano. La falta de acierto pesa en el vestuario del filial, que confiará en las buenas sensaciones obtenidas para dar el salto que falta de cara a conseguir más puntos.

Femenino. El femenino B; las chicas de Jordi Ventura aspiran a todo tras el excelente comienzo de campaña. Líder en el grupo 3 de Nacional con 8 victorias y un empate. Por su parte el Femenino Juvenil-Cadete de Kiko Meléndez andan terceras tratando de voltear la situación, aunque se presenta complicado porque las rivales tienen un año más. Las otras dos categorías, Infantil-Alevín y Alevín-Benjamín, son colíderes en sus respectivas ligas con los seis partidos disputados en forma de victoria.

El mensaje de los canteranos y el presidente

Tras el desfile de todos los canteranos azulgranas dos capitanes de sus respectivos conjuntos hablaron frente a los micrófonos para dar un mensaje a todos los allí presentes.

La primera en tomar la palabra fue Berta Gras, capitana del Femenino Infantil-Alevín. La joven jugadora destacó la apuesta que hace el club por las chicas y dijo también: "Sentimos los colores y los valores del FC Barcelona".

Tras Berta, fue Adrià Capdevila, capitán del Infantil A quién tuvo el turno. El jugador culé empezó su discurso agradeciendo a todos los presentes la asistencia y les dedicó unas palabras emotivas: "Sois los verdaderos responsables de nuestra motivación" para añadir que en el Barça "nos enseñan a querer la pelota y compartirla con los compañeros, es un estilo de juego único".

El último en tomar la palabra fue Josep María Bartomeu, presidente del club. 'Barto' quiso agradecer a todos los allí presentes su asistencia y, una vez más, dejó algunos mensajes para todos los aficionados azulgranas.

"Los jóvenes están muy bien en este club. Comienza una temporada más que interesante y estamos satisfechos con el trabajo que hemos realizado. Ojalá nos podamos reunir a final de temporada con una barbacoa para celebrar, no títulos, sino que estos chicos se han formado un año más con la máxima eficiencia", comentó el presidente.

El mensaje de las leyendas

José Mari Bakero y Guillermo Amor. Dos auténticas leyendas en el Barça, que se atrevieron también a tomar la palabra en una jornada tan especial. El primero en hablar fue Bakero, que deleitó a los presentes con un buen discurso para después pasar la palabra a su compañero.

"Tanto Berta como Adrià han expresado perfectamente lo que quiere hacer el Barça con la Masía; valores, intentar ganar e ilusión. Nosotros aquí queremos formar personas inteligentes y queremos que vivan cada etapa en su momento. Los chicos y chicas tienen que madurar física, mental y académicamente pero sin prisa", dijo el ex jugador culé.

"Llegar arriba no es fácil pero hay que soñar" Además, José Mari añadió que hay que aprender de todas las situaciones. Muchas son las veces que alguien no juega todo lo que gustaría, por ejemplo. Sin embargo, hay que sacar algo positivo de todo. "Llegar arriba no es fácil pero hay que soñar. El éxito no es llegar sino dar lo que cada uno tiene dentro. Cruyff dejó aquí una forma de jugar y de pensar diferentes, y cómo él nos dijo antes de la final de Wembley: deportistas, salir cada día a entrenar y disfrutar", finalizó Bakero.