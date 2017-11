Umtiti y Digne empatan; Cillessen gana

Google Plus

Samuel Umtiti en el pasado FC Barcelona 2-1 Sevilla FC / Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL.com)

Realidades diferentes las que se vivieron en Alemania y Rumanía el martes. En el país germánico se enfrentaron dos selecciones ya clasificadas para el Mundial pero con un gran potencial en sus filas. Diferente es la situación de Holanda, que aun sabiendo que no estarán en Rusia el 2018, esto no les afectó en su juego y superaron sin problemas a Rumanía. Las selecciones clasificadas empataron, y la que no estará en Rusia ganó. Así es el futbol.

Fiesta del fútbol en Alemania

Fue en Berlín donde Umtiti y Digne por un lado –y ambos titulares- y Ter Stegen en el otro –que no jugó- se enfrentaron en un partido que tenía que ser una fiesta del fútbol. Y lo fue.

En el Estadio Olímpico alemán se vieron las caras la actual campeona del mundo con la subcampeona de Europa, y tanto Alemania como Francia se fueron satisfechas con el resultado. El partido fue loco desde el primer minuto y con una Francia que vio cómo, después de adelantarse en el marcador hasta en dos ocasiones, se le escapaba la victoria en el tiempo añadido cuando Stindl logró marcar el gol del empate.

Lucas Digne en el FC Barcelona 2-0 Málaga CF / Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com)

Por la parte alemana, Ter Stegen vio el partido desde el banquillo. El portero azulgrana, titular indiscutible en la selección desde la lesión de Neuer, descansó en un partido amistoso e intrascendente después de haber disputado los últimos partidos de clasificación para el Mundial. Y lograr esta clasificación.

La representación azulgrana estuvo en el lado francés, con Digne y Umtiti como titulares. El lateral, que en los últimos partidos Valverde ha decidido darle bastantes minutos y el francés ha respondido jugando con a gran nivel, jugó 82 minutos Alemania antes de ser sustituido por Kurzawa e incluso participó en el 0-1 marcado por Lacazette. El francés también tuvo minutos en los partidos de clasificación para el Mundial y aunque en el conjunto azulgrana tiene pocos minutos, Deschamps sigue confiando en Digne. Y no solo lo convoca, sino que también juega, y de titular.

Siguiendo con Francia, el otro azulgrana que jugó en Berlín fue Umtiti, que disputó los 90 minutos. El caso del defensa central es diferente al de Digne, ya que en la selección es titular indiscutible, pero también lo es en el conjunto azulgrana. Tanto Digne como Umtiti no sufrieron ningún percance y volvieron a Barcelona en plena forma.

Holanda consigue una merecida victoria

Después de quedar finalista en Sudáfrica en 2010 y semifinalista en Brasil en 2014, el no conseguir clasificarse para el Mundial del próximo año fue un palo duro para Holanda. El equipo ha cambiado mucho y los jugadores holandeses son cada vez más joven, pero el escudo holandés pesa mucho, sobre todo por lo que ha logrado históricamente la selección holandesa.

La participación azulgrana fue de la mano de Cillessen, que aunque solo ha participado esta temporada con el primer equipo en la Copa del Rey, en Holanda es titular indiscutible. Durante un período del año pasado, el portero vio como Stekelemburg le robaba la titularidad pero, meses después, el portero holandés la ha vuelto a recuperar.

Jasper Cillessen en el calentamiento del FC Barcelona 6-1 Eibar / Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL.com)

Ya la temporada pasada sorprendió por su seguridad bajo palos y las buenas prestaciones que ofreció en todos los partidos que defendió la portería azulgrana, y en Holanda la situación se repite. Cillessen consiguió dejar su portería a cero en un campo difícil como es el Arena Nationala de Bucarest y, lo más importante, que el holandés va cogiendo minutos para que, cuando Valverde lo necesite, pueda rendir al máximo.

Con tres de los cuatro jugadores azulgranas como titulares y dos de ellos disputando los 90 minutos, se puede considerar que la participación de jugadores del FC Barcelona en los amistosos del martes fue más que positiva. Todos terminaron los encuentros en plena forma y sin lesiones y, lo más importante, sin haber perdido el ritmo de juego y estando perfectamente disponibles por si, Valderde, ya quiere contar con ellos el sábado en Leganés.