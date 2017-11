Denis Suárez: "Estoy dispuesto a triunfar en el Barça"

Denis Suárez vestido de azulgrana. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

El futbolista gallego del Barça se sinceró hablando de temas como su estado actual en el club y la opción de una posible salida en enero. "El balance a nivel personal es muy positivo. Creo que he dado un paso adelante con respecto a la temporada pasada, lo he demostrado en el campo los minutos en los que se me ha dado la oportunidad, he respondido y mis compañeros me animan a que haga mi fútbol. Mi juego es muy del estilo del Barça y cuando tenga oportunidades voy a aprovecharlas al máximo" ha declarado el 6 del Barça al ser preguntado por su estado físico y por el balance que hacía sobre el inicio de temporada.

Ha descartado de manera rotunda una posible salida del club azulgrana en enero: "Yo no me quiero ir de aquí, lo he dicho desde hace tiempo. Mis compañeros me animaron a seguir en verano y no pienso moverme de aquí, quiero triunfar en el Barça. Tengo la sensación, no sé si por parte del club, que haga lo que haga estoy expuesto en el mercado. He rechazado esas propuestas, así que los rumores que salen no vienen de mi parte, yo no he escuchado ninguna oferta", por lo que da a entender que los seguidores del Barça podrán disfrutar de Denis durante mucho tiempo.

Parece que la situación del futbolista ha mejorado esta temporada. La comodidad del gallego se hace evidente desde que Ernesto Valverde está al cargo del primer equipo. "Es un poco distinto al año pasado, porque en esa posición de interior izquierdo juegas prácticamente sin extremo, como si fuera un 4-4-2 y me encuentro muy cómodo" ha dicho Denis, reconociendo que el estilo de Valverde le favorece por encima del de Luis Enrique.

Denis también ha sido preguntado por una hipotética explicación sobre sus pocos minutos con la camiseta azulgrana: el hecho que el Barça deba pagar cada vez que juega diez partidos, hasta un límite de cien, 800.000 euros al City.

Denis Suárez ha respondido: "Creo que si juego cien partidos, serán 8 millones en total los que le tendría que pagar el Barça al City. Al final 8 millones por un jugador que juega cien partidos en el Barça, tal y como está el mercado, creo que es un precio bastante bajo, pero eso son decisiones que tendrá que tomar el club, no sé si el entrenador también. Yo me siento respaldadísimo por mis compañeros, el entrenador me ha demostrado que confía en mí y yo he demostrado en el campo que puedo tener sitio en este equipo y no pienso más allá que en triunfar aquí, que siempre ha sido mi sueño desde pequeño. Cuando me marché cedido al Sevilla y al Villarreal fue con la idea de llegar aquí, me ha costado mucho y no quiero perder este sitio".