Rayo Vallecano - FC Barcelona B: puntuaciones Barcelona B, jornada 15 Liga 123

Gran partido de fútbol el que vimos en Vallecas que se saldó con la victoria del conjunto local por un 1-0 tardío, que no dio tiempo a reaccionar al conjunto azulgrana que aunque tuvo momentos de control, el Rayo fue capaz de materializar una ocasión a falta de 15 minutos para el final y se llevó los tres puntos.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Gerard López

5| Con un 11 casi tipo, y dando oportunidades a los canteranos de la casa como Abel Ruiz, planteó un partido en el que quería que su equipo tuviese la posesión y el juego pero no fue suficiente para llevarse los tres puntos, en cuanto a la fase defensiva, el partido no estuvo tan bien planteado, el Rayo tenía facilidad para llegar y el conjunto catalán no supo controlar eso.

Adrià Ortolá

7| De lo mejor del equipo, supo leer bien los tempos en el mano a mano que solucionó con una gran parada, grandes estiradas durante el encuentro y no tuvo nada que hacer en el gol local.

Sergi Palencia

4| Al nivel de lo que ha sido el equipo hoy, vio la tarjeta amarilla por juego peligroso en el minuto 63.

David Costas

4| No hizo ningún fútbol brillante y ni él ni la defensa fueron capaces de parar las embestidas del conjunto madrileño que acabó realizando 18 disparos.

Martínez

4| Nada destacable del zaguero en el día de hoy, al igual que sus compañeros en la defensa, le faltó más coraje a la hora de defender los ataques locales, acabó el partido con más de 50 pases bien entregados.

Marc Cucurella

5| Corriendo la banda como siempre, con menos presencia en zonas de ataque como otros días, puso un buen centro a Arnáiz con lo que podría haber sido el primer gol del encuentro.

Oriol Busquets

5|Sustituido en el minuto 59, no tuvo su mejor partido, dio entrada a Lozano, el internacional con Honduras. En ciertos momentos del partido dio el equilibrio que el conjunto necesitaba.

Ruiz De Galarreta

5| Bastante desaparecido en el día de hoy, bien cubierto durante todo el encuentro, falló 7 pases y acertó 36.

Sarsanedas

5| Sustituido por Fali en el minuto 71, intentó aportar al equipo y demostrar de su valía, sin mucho que destacar.

Carles Aleña

6|Capitaneó las contras del filial culé y probó a disparar desde fuera del área, como siempre, todo un líder para el conjunto azulgrana.

Abel Ruiz

5| Tuvo la confianza del míster para salir en el 11 inicial en un campo tan complicado como Vallecas. Mostró su buena sintonía con sus compañeros dejando en bandeja a Arnáiz lo que podría haber sido el primer gol del partido. Sustituido en el minuto 76.

Jose Arnáiz

7| Buscó su gol tanto como pudo, en la primera parte con un remate que se fue desviado gracias al centro de Cucurella y en la segunda no consiguió materializar las que tuvo.

A.Lozano

SC| Dispuso de poco pero fue capaz de probar al portero local en varias ocasiones.

Fali

SC| Probó a disparar desde lejos, salió desviado, ha aportado madurez y experiencia al equipo.

Alfaro

SC| Sustituyó al canterano Abel Ruiz, tan solo dispuso de 13 minutos y no pudo hacer demasiado.