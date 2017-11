Gerard López: "Necesitamos una reacción"

Google Plus

Gerard López valoró el partido contra un equipo marcado en su calendario como "candidato a subir"

El FC Barcelona B cosechó este domingo su segunda derrota consecutiva. Tras caer contra el Huesca la semana pasada, el Rayo Vallecano se impuso al filial azulgrana, que ya lleva seis partidos sin sumar los tres puntos. Gerard López fue contundente al terminar el encuentro, dejando claro que se trata de una racha que hay que romper “cuanto antes”. El técnico de Granollers argumentó: “Hemos entrado en esta dinámica de resultados adversos. Necesitamos una reacción”. Sin embargo, añadió: “Siguiendo esta línea de juego podemos meternos en playoff”.

La falta de eficacia, principal barrera

Todo hay que decir que el segundo equipo azulgrana estaba desplegando buen juego en la medular y se caracteriza por tener paciencia a la hora de encarar los partidos. Sin embargo, falta resolver los partidos y tener eficacia de cara a gol. Así lo reconoció Gerard López: “No terminamos de coger este punto de acierto arriba”.

Y es que contra el Rayo Vallecano, José Arnáiz tuvo la ocasión más clara y terminó yéndose fuera. Este gol hubiera podido decantar la balanza a favor de los culés, pero al final “un detalle” tiró el partido del lado contrario. El gol dejó tocado al conjunto capitaneado por Palencia y “la reacción no pudo llegar ni en ocasiones”, ostentaba Gerard López.

El Rayo Vallecano, un equipo de primera

Pese a ser un detalle, en la rueda de prensa posterior, el preparador azulgrana manifestó: “Nos han superado en cuanto a intensidad y nos ha costado crear juego. Teníamos la sensación que el Rayo estaba más cómodo”. El conjunto madrileño se apoderó del balón y el filial no desarrolló su juego habitual. “Nos han superado en intensidad y estaban más cómodos" “Teníamos pérdidas innecesarias. Nos han hecho una buena presión y no hemos estado bien con balón”, argumentaba el técnico. Y terminó añadiendo: “El punto de calma no ha llegado hasta la segunda mitad”.

El Rayo fue el principal culpable que el FC Barcelona B no siguiera la línea de juego mostrada en partidos anteriores. Y es que tal y como dijo Gerard López, el Rayo es un equipo que acumula mucha gente por dentro y con la capacidad técnica para disputar la posesión. Y así surgió, el Barça B sin balón y el Rayo dominando y sin dejar que su rival logrará estar cómodo sin la posesión. “Es un resultado justo”, terminaba afirmando tras analizar lo transcurrido en el partido.

"Aquí ganamos y perdemos todos"

El jugador valenciano protagonizó una de las anécdotas del partido. Tras ser sustituido rompió a llorar con sentimiento de culpa. Y es que en la acción del gol del bloque madrileño, fue el valenciano el que perdió el balón. Sin embargo, su técnico, que no era consciente de la situación que se había dado en el banquillo, dejó claro que Abel Ruiz para nada era “responsable” de la acción de gol. Así pues, defendió que “el cambio lo tenía pensado antes del gol”. Zanjó el tema diciendo: “Aquí ganamos y perdemos todos”.