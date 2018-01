El FC Barcelona consigue una victoria trabajada ante un buen Zaragoza

Google Plus

El FC Barcelona consiguió sumar los tres puntos para continuar una jornada más en lo más alto de la tabla. Con los goles de Vicky Losada y Andressa Alves, las azulgrana consiguieron su decimocuarta victoria en lo que va la temporada. Una buena manera de comenzar la segunda vuelta, en la que se espera mucho del conjunto de Fran Sánchez. El Zaragoza, último clasificado, peleó el choque hasta el final pero ni el sistema ni su portera pudieron evitar el resultado final.

Un Zaragoza ordenado e intenso

El conjunto maño planteó un partido complicado para las azulgrana. Fran Sánchez dejó en el banquillo a Toni Duggan pero no especuló, consciente de la importancia de sumar los tres puntos después de la victoria del Atlético de Madrid el sábado ante el Albacete. Por su parte, el conjunto de Alberto Berna salió a priori atrevido con un 4-3-3. Sin embargo ya desde el inicio, las aragonesas plantearon una defensa con dos líneas de cuatro con Mallada y Naima como jugadoras más adelantadas. Además, la presión fue media-alta ante un Barça que intentó llevar la batuta del partido desde el pitido inicial.

El FC Barcelona consiguió su decimocuarta victoria Ante lo que parecía un encuentro de relativa facilidad para las catalanas terminó trabándose un poco. El Zaragoza no dejaba tener la posesión a las de Sánchez a parte de cerrar de manera muy acertada los espacios interiores, cosa que provocó que las azulgrana tuvieran que recurrir a las bandas para intentar aprovechar todo el ancho del terreno de juego e intentar así hacer daño a su rival. Poco habitual que Lieke Martens comenzara el partido en la derecha pero el técnico enseguida la hizo cambiar de banda con Andressa Alves, para aprovechar el fútbol a pie cambiado de ambas.

Melanie Serrano en el encuentro ante el Zaragoza en la Ciudad Deportiva | Foto: Weberth de Souza, VAVEL

Por si fuera poco, el conjunto maño intentó combinar cuando tenía el esférico en su dominio. El partido, por lo tanto, estuvo igualado en los primeros minutos. No obstante, este Barcelona tiene mucho carácter y cuando quiso, empezó a dominar el partido aunque sin ver recompensada su insistencia. Las ocasiones no entraban pese a la inspiración de Andonova, que no paró de intentar filtrar pases para Martens y Alves. En defensa destacó la actuación de María León, muy segura en las acciones en contra pero también un apoyo constante en creación de juego.

Gran gol de Vicky Losada, que entró por la escuadra izquierda de Sullastres Con la posesión asegurada, las azulgrana cargaron mucho el juego en la banda izquierda, dónde estaba Lieke Martens, que no pudo hacer buenas combinaciones a causa de la férrea defensa blanquilla. Poco importó, puesto que este equipo tiene futbolistas de sobra y así lo demostraron en el minuto 27 de encuentro, cuando Olga García pasó a Vicky Losada, que batió a Sullastres con un disparo potente a la escuadra.

Insistencia y dominio azulgrana

La primera mitad terminó con un FC Barcelona volcado al ataque, que tuvo un palo de Andonova y dos ocasiones finales de Losada. Gran partido de la egarense, que estuvo muy activa en la creación de juego además de atenta en defensa. La segunda parte comenzó con un Zaragoza crecido, que tuvo fe en sus posibilidades de marcar pero la dinámica volvió a decantarse hacia las locales, que volvieron a tomar el control ante el repliegue y la organización de las aragonesas. El sistema le funcionó a Alberto Berna puesto que consiguió no encajar tantos goles como en la ida.

El Zaragoza replegó con dos líneas de 4 y atacó con un 4-3-3 El Barça volvió a la oleada de fútbol sólo topándose con los postes y una gran Sullastres, que atajó la mayoría de ocasiones azulgranas. Fran Sánchez, ante esta situación, movió el banquillo dando entrada a Toni Duggan, Aitana Bonmatí y Patricia Guijarro. Lo mismo hizo el Zaragoza, que dio entrada a Arene, Carolina y Lucía. Poco cambió en el encuentro puesto que las catalanas siguieron intentando la sentencia, que no llegó hasta el minuto 82 gracias al tanto de Andressa Alves.

Lieke Martens es la estrella indiscutible de este Barça | Foto: Weberth de Souza, VAVEL

Futbolista destacada una vez más Lieke Martens, que es la líder incuestionable de este Barça. El técnico azulgrana la cambió de banda hasta en tres ocasiones, y en todas ellas el juego de la primera plantilla pasaba por los pies de la holandesa. Por su parte, partido trabajado de las aragonesas, que plantaron cara a uno de los mejores conjuntos de la Liga Iberdrola; les faltó tener más ocasiones pero fueron un quebradero constante con el sistema que plantearon.