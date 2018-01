Los elegidos para Tenerife | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

El FC Barcelona B intentará salir de los puestos de descenso en el partido que disputará en Tenerife. Los de Gerard López intentarán asegurarse los tres puntos para intentar mejorar de cara a partidos que serán decisivos para el conjunto azulgrana.

Los elegidos para disputar el partido en el Heliodoro Rodríguez López son: Cucurella, Martínez, Tarín, Fali, Rivera, Choco Lozano, Ortolá, Palencia, Galarreta, Mujica, C. Pérez, Vitinho, David Costas, Varo, Abel Ruíz, Oriol Busquets, Cuenca y Sergio Gómez.

El Barcelona B, por su parte, no viaja con las bajas de Arnáiz, Cardona y Sarsanedas. José Arnáiz tiene una osteopatía de pubis y los de Gerard López pierden una pieza fundamental en el equipo. A este hecho, se suma la incertidumbre que ha dejado en los aficionados el propio club, que no se ha pronunciado aún sobre su regreso a los entrenamientos y que intuye que el delantero no podrá jugar tampoco el partido que el FC Barcelona B disputará la semana que viene contra el Granada. Marc Cardona también está lesionado y tiene para unos 15 o 20 días por una bursitis en el psoas ilíaco derecho y Sarsanedas no jugará en un tiempo tras haber sido intervenido en el quirófano por una lesión completa en el tendón del recto femoral del muslo derecho. A estas bajas también se suma la de David Concha, lo que hará que el conjunto culé no pueda disponer con efectivos en la zona atacante.

Gerard López tampoco podrá contar con Miranda, el jugador del filial, que ya ha jugado con los juveniles.

El conjunto catalán intentará salir de Santa Cruz de Tenerife con una victoria para poder avanzar en la clasificación y mantenerse alejado de los puestos de descenso, en donde también figuran el Lorca, el Córdoba y el Sevilla Atlético, que se encuentra con 16 puntos y hoy en día, tiene el papel de colista.