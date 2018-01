Luis Suárez: ''Estamos contentos por la racha que llevamos''

Google Plus

Fotografía: Ernesto Aradilla (VAVEL.com)

Luis Suárez, delantero del FC Barcelona, habló ante los medios de comunicación en la zona mixta del Estadio Benito Villamarín después de vencer por 0-5 al Betis en una segunda mitad de escándalo. El uruguayo habló sobre el lanzamiento de objetos en el feudo bético, sobre la victoria ante los sevillanos, la magnífica racha del equipo y sobre Leo Messi.

Los jugadores azulgranas salieron muy contentos tras la amplia victoria con cinco goles en la segunda mitad. Así lo transmitió Suárez, que se mostró muy feliz por el trabajo realizado: "Tenemos que estar contentos del gran trabajo que hicimos. Hicimos un gran partido, completo".

Por otra parte, también hubo polémica en el Benito Villamarín, y no precisamente por sucesos ocurridos en el césped, sino en la grada. "Eso es un tema aparte. Esto es un espectáculo y cada uno quiere hacer su trabajo. A mí me gusta hablar de futbol, no de esto", dijo el uruguayo, sin mojarse absolutamente nada sobre el tema.

El discurso de Suárez en torno a la racha fue muy diferente al de los demás, que eran cautelosos. Sin embargo, el delantero habló sobre la gran diferencia de puntos sin decir si la Liga está sentenciada o no: "Estamos contentos por la racha que llevamos. Somos primeros con mucho margen y es importante para el ánimo del equipo".

Luis Suárez también quiso hablar de su compañero y uno de sus mejores amigos Leo Messi, al que se rindió en elogios. "Deja un detalle en cada partido. Estuvo espectacular y la gente que vino al estadio lo pudo disfrutar. Tuvieron la ocasión de ver en la cancha al mejor jugador de la historia", remarcó.

Por último, el uruguayo fue preguntado por el partido de vuelta ante el Espanyol en el que el FC Barcelona deberá remontar el 1-0 de la ida en Cornellá. "Sabíamos la importancia que tenía este partido, por empezar la segunda vuelta con buen pie. Creo que la derrota en el campo del Espanyol fue injusta e intentaremos sacar un buen resultado", finalizó.