Jorge Molina, el Rey Mago del Getafe

Jugadores del Getafe celebrando el tanto de Jorge Molina | Foto: Diego Carmona

Nuevo año, nuevas metas y nueva victoria del Getafe. El conjunto del sur de Madrid ha comenzado el 2017 como terminó el anterior, ganando. En esta ocasión, la afición azulona tuvo que sufrir, y es que el gol de la victoria no llegó hasta el minuto 87 de partido. El conjunto que dirige Bordalás se mostró muy serio defensivamente, y demostró una vez más, el gran equilibrio defensa-ataque.

Ambos conjuntos llegaban al encuentro con el objetivo de comenzar el año sumando tres puntos, y así lo demostraron. José Bordalás y Fernando Soriano pusieron sobre el verde del Estadio de los Juegos Mediterráneos a sus mejores jugadores, destacando la presencia en el once de las dos nuevas incorporaciones azulonas, Sergio Mora y Carlos Peña. El Getafe comenzó dominando el encuentro, con buena movilidad de balón y una presión asfixiante buscando el fallo del rival, gracias a lo cual Dani Pacheco pudo adelantar a los suyos en los primeros compases del partido. No obstante, el conjunto almeriense supo liberarse de la presión y hacerse con el control del balón, facilitándoles la llegada a portería contraria y numerosas ocasiones de gol. El conjunto madrileño, mientras tanto, bien plantado sobre el césped, se defendía y buscaba las contras para crear peligro. Los primeros 45 minutos se consumían con un ritmo de balón lento y un control rojiblanco, sin embargo, las últimas oportunidades de la primera mitad fueron para Álvaro Jiménez y Pacheco, que no pudieron abrir el marcador.

Tras una primera mitad en donde ninguno de los conjuntos parecía encarrilar y llevarse el encuentro a su terreno, ambas plantillas saltaron al verde para ésta vez sí, buscar con insistencia el gol y sumar los tres puntos. Las ocasiones se sucedían en ambas porterías, y el ritmo del partido volvía a ser trepidante. La llegada más peligrosa llegó de las botas del ariete azulón, Jorge Molina, el cual, tras un gran pase de Dani Pacheco, se quedó sólo ante Casto pero su remataba golpeó en el palo. El conjunto almeriense quiso rehacerse del susto, y fue Chuli quien contó con las ocasiones más claras, incluyendo un gol anulado por fuera de juego previo. El peligro en ambos equipos estaba arriba, en sus delanteros, y la respuesta, en los porteros que salvaron a sus equipos en numerosas ocasiones. Y cuando parecía que el partido acabaría en empate sin goles, el Getafe se llevó el premio de adelantarse, y el encargado de dar la victoria a su equipo fue, nuevamente, Jorge Molina. El delantero valenciano se elevó al cielo de Almería en el minuto 87 para conseguir rematar un córner y colocar el balón lejos del alcance del portero. Cabe destacar que el saque de esquina azulón llegó tras una mala cesión al portero, fruto de la presión. El Getafe tuvo la oportunidad de sentenciar el partido en el último minuto del tiempo añadido gracias a una contra lanzada por Álvaro Jiménez, y concluida por el goleador, pero Casto consiguió despejar el esférico. Finalmente, los tres puntos viajaron a Getafe.

Con esta victoria, el Getafe se sitúa en segunda posición con 34 puntos, a expensas del resultado del Zaragoza – Girona que se disputará el domingo. Los azulones se acomodan en la zona de playoff, y se abonan al buen juego. Las nuevas incorporaciones del Getafe, realizaron buenas aportaciones, especialmente destacó la labor de Mora, que junto a Lacen consiguieron elaborar un gran bloque de juego, tanto ofensivo como defensivo que daba seguridad a su equipo. Por su parte, el Almería se mantiene décimo noveno con 21 puntos, y cosecha su segunda derrota como local en lo que va de temporada. En la próxima jornada, el Getafe recibe al Mallorca en el Coliseum Alfonso Pérez el domingo 15 de enero a las 12:00 horas.