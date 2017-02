Carlos Peña: "Poco a poco irán saliendo las cosas"

Carlos Peña, en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez | Getafe CF

Incorporado en este mercado de invierno procedente del Real Oviedo, Carlos Peña se ha hecho desde su llegada, y en cuatro partidos como titular, con un hueco en el lateral izquierdo del Getafe. El futbolista salmantino ha desbancado de esta forma a Francisco Molinero, quien ocupó tal posición durante la mejor etapa del conjunto azulón en esta temporada. Su condición de lateral izquierdo puro es probablemente el argumento en el que se ha apoyado Bordalás para decantar la balanza a su favor, pues se trata del único defensa zurdo de la plantilla tras la marcha de Van den Bergh. Tras su debut con victoria ante la UD Almería, el ex del Valladolid ha repetido titularidad ante Mallorca, Mirandés y Numancia, pese a que los resultados no han acompañado en ninguno de los tres encuentros de LaLiga 1|2|3.

Sobre el último encuentro liguero ante el Numancia en Los Pajaritos, el defensa reconoció que el equipo no realizó un buen partido. "Ellos se adaptaron mejor a las circunstancias. Sí que es cierto que había una parte del campo que estaba helada y no supimos jugar en esa zona ni en defensa ni en ataque. En el otro lado ellos fueron más efectivos y metieron la que tuvieron en la segunda parte. Nosotros tuvimos alguna ocasión que no supimos concretar, pero el partido es para reflexionar, sacar conclusiones y que no vuelva a pasar", señaló.

Con esta derrota (2-0), el Getafe no aprovechó la gran oportunidad de acercarse en la clasificación a los equipos de arriba, Girona y Levante. "La mayoría de los equipos de la zona alta perdieron. No debe servirnos de consuelo, porque solo debemos mirar nuestro trabajo, pero es cierto que es muy complicado ganar partidos. Por eso la tabla está tan igualada, hay muchos aspirantes y hay tanta igualdad", indicó Peña, quien también valoró el esfuerzo realizado por su equipo tras la expulsión de Gorosito. "Peleamos durante 65 minutos con uno menos, que en el campo a lo mejor no dio esa sensación porque igualamos bastante bien las fuerzas. Tuvimos nuestras opciones de empatar. Luego nos hicieron el segundo gol y ya fue mucho más complicado", continuó.

Peña pasa el balón durante su partido de debut con el Getafe ante el Almería | LaLiga

Junto al centrocampista Sergio Mora, el lateral es uno de los fichajes del Getafe en el mercado de invierno, aunque su adaptación reconoce que está siendo bastante rápida. "Todo jugador requiere un tiempo de adaptación para conocer a sus compañeros y al míster. Nosotros, los dos que llegamos en diciembre, tenemos la suerte de haber tenido un stage en Oliva, de llevar cuatro semanas compitiendo con nuestros compañeros y eso es una ventaja respecto a los equipos que firmaron ayer a última hora. No todos los jugadores saben adaptarse en pocos días y nosotros ese periodo ya lo hemos superado", explicó.

Sobre los tres últimos encuentros disputados por el conjunto azulón, en los cuales se consiguieron 2 puntos de 9 posibles, Peña cree que "los tres tropiezos, si se puede llamar así, son totalmente diferentes". "El día del Mirandés tuvimos muchísimas ocasiones para lograr la victoria, pero pienso que por falta de acierto no conseguimos los tres puntos. El día del Mallorca fue un partido más igualado y más frío por nuestra parte, que nos penalizó mucho encajar al principio y luego no supimos darle la vuelta al partido. Y el del otro día, pienso que a nivel general fue nuestro peor partido, pero es fuera de casa, el Numancia tienes sus armas, Los Pajaritos es un campo especial, sobre todo en estas fechas y con esta climatología. No es excusa, no fue un día bueno nuestro", afirmó el veterano futbolista de 33 años.

"Ahora a pensar en Reus, a intentar superar estos tres tropiezos y a ganar otra vez", apuntó respecto a la buena dinámica y la situación de optimismo que reinaba en el conjunto getafense a su llegada. "Cuando llegué aquí hace un mes había muchísimo optimismo. Se pensaba en el entorno que se iba a ascender de forma directa, que iba a ser todo muy sencillo y solo había que echar la vista un mes atrás para ver que el equipo estaba saliendo de puestos complicados en la clasificación. El equipo lleva una racha muy meritoria y muy difícil", aseveró.

Carlos Peña, durante el último encuentro en Los Pajaritos ante el Numancia | LaLiga

"Solamente se han perdido dos partidos desde que se cambió el entrenador. Son números muy buenos, y cuando ha habido un mal inicio hay un tiempo que cuesta recuperarlo. El equipo va a pelear por estar en los puestos de arriba. Lo sabemos y estamos mentalizados para ello y a seguir con nuestro trabajo y nuestra marcha, no fijarnos en los demás y a sumar cada semana y poco a poco irán saliendo las cosas", prosiguió el jugador.

Preguntado sobre el encuentro de este domingo ante el Reus, Peña explicó que es "un rival complicado, que juega bien al fútbol. Yo jugué con el Oviedo en la primera vuelta y es un rival que me sorprendió sobre todo por el buen trato de balón, por los buenos mecanismos ofensivos que tienen. En su campo es difícil, es un campo de dimensiones pequeñas. Al ser el primer año que están en Segunda División, después del ascenso, tienen esa dinámica positiva, ese optimismo dentro del club y en los jugadores, que hace que las cosas les estén saliendo bien", subrayó.

Por último, el futbolista azulón habló sobre la táctica que pueden plantear ante el conjunto tarraconense. "Vamos a encontrar un partido complicado, pero tenemos que dar nuestra mejor versión y volver con los tres puntos. Es un rival que arriesga en la salida, juega mucho por dentro, pases interiores y nuestros equipo se caracteriza por la intensidad en la presión e intentar muchas veces robar, aprovechar algún error del rival para poder salir en contraataque y hacerles daño. Tampoco renunciamos a tener nosotros la posesión, a atacar nosotros y ser nosotros los que dominemos el partido. Pienso que una de las cualidades de este equipo es que domina los dos registros y habrá que adaptarse a las circunstancias del partido", concluyó.