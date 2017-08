9 días para reducir la plantilla

Google Plus

Van den Bergh, uno de los que saldrán/ Fuente: Getafe CF

En las oficinas del Getafe CF hay un asunto que preocupa bastante: la dificultad que está teniendo la entidad azulona para aligerar su plantilla. Los futbolistas con más papeletas para salir son Rolf, Van den Bergh, Gorosito, Karim Yoda y Emiliano Velázquez. A continuación analizaremos las opciones que tiene cada jugador.

Desde que volvieron al Getafe en julio, las salidas de Rolf y de Van den Bergh parecían claras. Sin embargo, en todo este tiempo no ha llegado aún una oferta que sea satisfactoria para todas las partes, por lo que tanto el alemán como el venezolano son a día de hoy jugadores del club madrileño. No obstante, ambos futbolistas tienen ofertas de Alemania y de la Segunda División de España, por lo que se espera que se resuelvan sus salidas cuanto antes.

Karim Yoda, que tampoco cuenta para la entidad azulona, podría reencontrarse con su ex entrenador Cosmin Contra en el Dinamo de Bucarest. El técnico rumano ya le tuvo cuando dirigía al Getafe y es un jugador de su gusto. Sin embargo, la lesión de la que se está recuperando el francés es un impedimento, ya que no se sabe cómo volverá físicamente o cómo se recuperará.

Otro al que el Getafe ya le ha comunicado que no cuenta con él es Gorosito. El argentino interesa al Rayo Vallecano, pero el defensa aún no se ha decidido. También interesa al conjunto franjirrojo Emiliano Velázquez, pero su caso es algo más complejo. Al parecer, el zaguero charrúa no quiere recalar en Segunda División, pero tampoco tiene ofertas de clubes de Primera División, por lo que tendrá que encontrar una solución que satisfaga sus intereses personales y también los del Getafe.

Así están las cosas en el club getafense: 5 jugadores que deben salir pero cuyas salidas serán complicadas. Por lo tanto, Ángel Torres y Ramón Planes tendrán que trabajar duro para cerrar la plantilla antes del día 31 de agosto.