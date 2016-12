Garitano: "La idea es acabar en Butarque un 2016 increíblemente bueno"

Foto: Gema Gil (VAVEL):

Llega el último partido liguero del año, por ello es un buen momento para realizar una buena actuación y dejar a los aficionados con un buen sabor de boca. Así, el Club Deportivo Leganés buscará dar una alegría a los suyos este domingo a partir de las 16:15 horas ante la SD Eibar. Previo a dicho choque, Asier Garitano ha atendido a los medios en la sala de prensa del Estadio Municipal Butarque para tratar los temas de actualidad que atañen al conjunto pepinero.

"La idea es ver si somos capaces de sacar el partido adelante y hacemos buenos los dos últimos empates para conseguir sumar en tres jornadas seguidas", ha explicado el entrenador pepinero, que desea dejar a su conjunto con 18 puntos en su casillero antes de que finalice el que ha sido un año que ha definido como "increíblemente bueno". Y es que, así ha sido. Los pepineros lograron el histórico ascenso a la máxima categoría del fútbol español y, además, no les está yendo nada mal en su andadura, puesto que acumulan, con la del domingo, 16 jornadas evitando los puestos de descenso."Yo creo que pedir más es difícil. Lo que espero para el 2017, ya que el margen de mejora es poco, es mantener la categoría y que la gente que ha tenido problemas de lesiones se puedan recuperar", ha señalado el míster.

El Eibar es, sin duda, uno de los combinados con los que más se siente identificado el 'Lega'. Asier Garitano ha querido analizar la andadura en Primera del que fue su equipo: "La primera temporada le costó, como nos cuesta a todos, deportivamente descendió, pero luego tuvo la suerte para ellos de que descendieran al Elche y mantuvo la categoría. A partir de ahí, la segunda temporada ha sido increíblemente buena y lo que lleva de esta también". Además, piensa que el club armero está muy bien "estructurado" y tiene como una de sus principales características la "humildad", lo que les está llevando a situarse en unas de las posiciones privilegiadas de la clasificación liguera.

Con respecto a las bajas, Garitano se ha mostrado algo "preocupado", ya que tendrán incluso más ausencias que ante Las Palmas. No obstante, a ese partido acudieron, según el técnico guipuzcoano, "muy justos" y finalmente compitieron bien. "Espero que tras el parón navideño recuperemos y hagamos cosas para poder competir lo que queda de temporada", ha expuesto.

Si para Garitano será un partido especial, también lo será para Rubén Peña, que vuelve a la que fue su casa. A pesar de que el jugador abulense ha asegurado que si marca en Butarque no celebrará el gol, el que fuera su entrenador no ha dudado en animarlo a hacerlo: "Le invitaría a que si marcase gol lo celebrara porque se lo ha currado y eso hay que respetarlo. Espero que no lo tenga que celebrar porque no nos lo haga, pero le deseo lo mejor".

Finalmente ha hablado de Brignoli, un tema que está siendo muy comentado en las últimas semanas: "No sé si se quedará Brignoli, pero yo tengo intención de traer a otro portero".