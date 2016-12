Duelo noventero en Butarque

Google Plus

Foto: SD Eibar.

Antes del comienzo de la Navidad, son muchos los que echan la vista atrás. Y es que, siempre es bonito mirar al pasado para afrontar el futuro aprendiendo de los errores cometidos y con la esperanza de que todo lo que vendrá, será, sin duda, mucho mejor que lo vivido.

Es por ello que, en el último partido de un 2016 mágico, el Club Deportivo Leganés ha querido remontarse a los años noventa. Aquella época no fue dorada como la que en estos momentos vive el conjunto blanquiazul. Sin embargo, la humildad que caracteriza al 'Lega' no permite olvidar cuáles son sus orígenes. La visita de la SD Eibar este domingo ha sido el motivo perfecto para recordarlos.

Viejos conocidos

La trayectoria de pepineros y armeros no ha sido siempre de color de rosa y es que, no hace tanto tiempo, ambos militaban en Segunda División y sus caminos se cruzaron en múltiples ocasiones. Hasta 22 veces se han visto las caras en partido oficial, con un balance de nueve victorias a favor de los blanquiazules, cuatro a favor de los guipuzcoanos y nueve empates. No obstante, será la primera vez que lo hagan ni más ni menos que en Primera División.

El balance de victorias del Lega ante el Eibar es muy positivo La primera vez que un balón dividió los intereses de Leganés y Eibar fue en el año 1994. Por aquel entonces, la casa de los madrileños no era el Estadio Municipal Butarque, sino el Municipal Luis Rodríguez de Miguel. En dicho escenario, el equipo, que por aquel entonces entrenaba Luis Ángel Duque se impuso a los vascos por 2-0. Ahí empezó una serie de múltiples contiendas entre ambos durante siete temporadas consecutivas hasta que, la mala fortuna hizo que se produjese el descenso del Club Deportivo Leganés a Segunda B.

Cabe destacar que mientras se acontecían dichos enfrentamientos en la categoría de plata del fútbol español, Asier Garitano, actual técnico pepinero, militaba en el Eibar y tuvo la ocasión de enfrentarse al ahora su equipo y ser derrotado por el mismo.

Dos equipos de grandes similitudes

Desde que se conocieron ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, no hay duda de que la SD Eibar es todo un ejemplo para el CD Leganés y es que, sin que nadie lo esperara se plantó en Primera División hace ya tres temporadas y, con trabajo y sacrificio, puede presumir de haber adquirido la experiencia suficiente como para codearse con los mejores equipos de La Liga.

Todo ello parece indiciar que será un partido especial, puesto que tiene muchos alicientes para ello. La vuelta de Rubén Peña a la que fue su casa, el último partido de un año histórico y el reencuentro con un combinado de semejantes características hacen que este duelo sea la guinda del pastel del 2016.