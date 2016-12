Google Plus

Machís, protagonista pepinero en la Copa | Foto: Gema Gil (VAVEL).

El Club Deportivo Leganés afrontaba su camino en la Copa del Rey como una bonita oportunidad. Una oportunidad para los jugadores que habitualmente cuentan con menos minutos en los partidos ligueros, pero también para lograr la reivindicación de los jugadores que habitualmente defienden la zamarra pepinera. Darwin Machís así lo hizo en los dieciseisavos de final del torneo del K.O ante el Valencia y se convirtió en el mejor jugador blanquiazul de los dos duelos que se llevaron a cabo.

La insistencia llevó a Machís a lograr el gol

El delantero venezolano hizo un gran partido en la ida, que se disputó el pasado 29 de noviembre en el Estadio Municipal Butarque. En dicho enfrentamiento, Munir adelantó al Valencia cuando apenas habían acontecido tres minutos de partido. Con el partido totalmente cuesta arriba para el combinado madrileño, Machís intentó obrar el empate. Sin embargo, no encontró recompensa aún.

Medrán, por su parte, no desperdició la opción que tuvo de marcar y aprovechó un gran centro de Montoya para batir a Brignoli. El conjunto pepinero se veía superado por los valencianistas, pero, para su fortuna, llegó el tiempo de descanso. Tras el reinicio del partido, el juego pepinero tuvo otro color y Machís no cesaba de poner a prueba a Domenech. No obstante, en el minuto 58 encontró la recompensa en su trabajo, ya que tras una gran jugada personal consiguió mandar el cuero a las redes de la portería visitante.

Tras su gol, el '7' blanquiazul siguió tirando del equipo y consiguió compenetrarse con el resto de atacantes pepineros. Sin embargo, el Leganés acabó perdonando y finalmente, el Valencia, por medio de Bakkali, puso el definitivo 1-3 en el electrónico, mermando las opciones de la tropa madrileña de conseguir pasar a octavos.

Destellos de calidad y, de nuevo, acierto

Los hombres de Asier Garitano afrontaban la vuelta de la Copa del Rey sin sentirse muertos. No obstante, sabían que, a pesar de la crisis que sufre el Valencia en liga, no iba a ser sencillo apearles del campeonato copero.

Prandelli apostó por un equipo plagado de titulares y Rodrigo, poseedor de muchas ocasiones de gol en pocos minutos, fue la máxima referencia ofensiva del equipo che. Así, en el minuto 35 consiguió batir a Iago Herrerín, dejando practicamente cerrada la eliminatoria. No obstante y a pesar del resultado totalmente adverso para el Leganés, volvió a aparecer Machís, que bailó a su antojo con los jugadores de la tropa local, dejando algunas jugadas de gran calidad como un remate a Mangala. Como ocurrió en la ida, el venezolano no hallaría la recompensa hasta la segunda mitad, cuando consiguió lograr el empate.

Sin embargo, el 'Lega' no logró meter más sustos al conjunto de Mestalla y Rodrigo hizo el segundo tanto del Valencia y el segundo en su cuenta personal minutos antes de acabar el choque para tranquilidad de los aficionados allí presentes.

El CD Leganés no logró superar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, pero demostró que la pólvora de sus referencias ofensivas no está ni mucho menos mojada.