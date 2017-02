Nueva reválida para el Lega: Sólo sirve ganar

Google Plus

El Lega buscará su segunda victoria como local | Foto: Gema Gil (Vavel)

Prohibido caer. Esta es la máxima en la mente de los aficionados pepineros de cara al crucial compromiso del próximo sábado 25 a las 18:30 horas en Butarque. El Deportivo de la Coruña es la nueva piedra de toque para un CD Leganés aspirante a salvar la categoría, hecho que pasa por conseguir victorias como local. Sólo cuenta un triunfo en tal calidad ante Osasuna, allá por el pasado mes de Noviembre. Por su parte, los gallegos acechan igualmente los puestos de descenso con un punto más que los pepineros (19). Una derrota sería problemática para ambos, mayor para un Dépor acostumbrado a apostar por cotas más altas.

En definitiva, "El Lega no está para gaitas", tal y como reza la nueva simpática campaña de marketing de la entidad.

Campaña Online del CD Leganés | Foto: Twitter CD Leganés

Gran estímulo de moral

Tras el duelo reciente ante el FC Barcelona se ha certificado la demostración de que los chicos de Asier Garitano supieron levantarse del varapalo sufrido en la derrota ante el Sporting de Gijón en Butarque, y ahora llega la segunda gran final de la temporada en el mismo escenario: sumar los tres puntos supondría alejarse del descenso y adelantar al Dépor, pero sucumbir, se convertiría en otro nuevo mazazo con el riesgo añadido de caer inmerso en los puestos de descenso si Sporting o Granada CF consiguen vencer en sus respectivos compromisos ligueros del fin de semana.

El Lega prepara el choque con intensidad | Foto: Juan Aguado (CD Leganés)

No sólo tres puntos están en juego el sábado, si no además una buena dosis de autoestima para cualquiera de los dos conjuntos que ven más cerca el abismo de Segunda División sin haber sido inquilinos de esa zona en toda la temporada. Ambos preparan el duelo con intensidad, no cabe relajación alguna.

Las incorporaciones generan competencia

Las incorporaciones del mercado invernal están dando sus frutos en el CD Leganés. La presencia de Siovas, Erik Morán, Alberto Bueno, Nabil el Zhar, Samu García y Tito en las últimas formaciones iniciales de Garitano han aportado un punto de calidad en la maltrecha plantilla pepinera, lastrada por las siempre desafortunadas lesiones. Todo ello implica sana competición interna en cada una de las demarcaciones y será un quebradero de cabeza (positivo) para el técnico de Bergara para este cercano compromiso ante el club coruñés.

Garitano durante un entrenamiento | Foto: Juan Aguado (CD Leganés)

Repetir el resultado de la ida

Ya hizo la machada el Lega en el encuentro de ida en Riazor, saldado con victoria por 1-2 para los madrileños con goles de la dupla brasileña Luciano y Gabriel Pirés.

Fue un encuentro desigual en los primeros compases, en los que el Lega sufrió, pero el gol del empate dio un golpe de efecto al encuentro. El fútbol es un estado de ánimo y así lo demostró el CD Leganés dando el zarpazo definitivo, convirtiéndolo en la segunda victoria de la temporada, y a domicilio, como ya sucedió en la jornada inaugural en el estadio de Balaídos ante el Celta de Vigo.

A ese positivo hecho se agarrará un plantel deseoso de quitarse de encima la pesada losa de no vencer ante su público, en búsqueda de que la permanencia en Primera División se amarre en Butarque.