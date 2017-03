El Leganés suma un punto de oro en el Sánchez Pizjuán

Google Plus

El Sánchez Pizjuán volvía a acoger un Sevilla - Leganés dieciséis años después, en el que sería un encuentro decisivo, sobre todo, para el conjunto local. Los hispalenses, que llegaban de empatar en Mendizorroza, no podían permitirse otra cosa que no fuese sumar los tres puntos, si no querían que Atlético y Real Sociedad le acortaran diferencias en la emocionante lucha por los puestos Champions. Por su parte, el Lega llegaba con los deberes más que hechos tras la reciente victoria ante el Granada y salió al césped de la capital andaluza a disfrutar y a competir, sin obligaciones ni presiones.

El encuentro no pudo empezar de mejor forma para el Leganés de un Asier que no quiso ni pensar en rotar de cara al próximo encuentro ante el Málaga. Mismo once que en Butarque, con el único cambio obligado de Tito por Diego Rico en el lateral izquierdo. Todo lo contrario que un Sevilla plagado de suplentes de cara al encuentro contra el Leicester. El mensaje inicial era claro: para unos, un partido de tránsito fácilmente ganable, para otros, una oportunidad de romper las previsiones y hacer algo heroico.

Los de Sampaoli pagaron un inicio fulgurante de los pepineros, que salieron con mucha intensidad y a apretar la salida de balón del rival. La presión del Lega tuvo su recompensa. Guerrero robó en mediocampo y filtró un gran balón a Szymanowski, que vio a la perfección la incorporación de El Zhar por banda derecha. Éste puso un pase perfecto a Gabriel (minuto 2) en el área pequeña, quien, de tacón, batió a Sergio Rico.

Gabriel marcó el primer gol del partido y Jovetic empató antes del descanso

La sorpresa saltaba en el Pizjuán. El Sevilla estaba obligado a remontar y el Lega se había adelantado merecidamente en el luminoso. Los blanquiazules, esta vez ataviados con la segunda equipación de color verde, se fueron asentando poco a poco sobre el terreno de juego, hasta llegar a provocar los pitidos en las gradas. Y, por si fuera poco, El Zhar perdonó el que hubiera sido el 0-2 al no acertar en un mano a mano contra Sergio Rico. Se lamentaba el jugador marroquí a sabiendas de que su equipo aún no tenía nada que celebrar.

La lógica apuntaba que el Sevilla iría creciendo, por obligación y por necesidad, y así fue. El gol anulado al `Mudo´ Vázquez por fuera de juego reflejaba la leve mejoría de los locales, que se tradujo en el gol del empate (minuto 42) fabricado por el mismo protagonista, el `Mudo´, y finalizado por Jovetic, que batió con clase a Iago Herrerín. Un duro golpe para el Lega y toda una inyección de adrenalina para el Sevilla, que logró devolver las tablas al marcador justo antes del descanso.

Sampaoli demostró su disconformidad con el juego de su equipo metiendo a N´Zonzi y a Vietto a modo de revulsivos y le funcionó al argentino, al menos al principio del segundo período. El Sevilla parecía otro y salía dispuesto a remontar el partido a costa de encerrar al Leganés en su propia portería, sino hubiera sido porque los de Asier no estaban dispuesto a ello. El Lega supo sufrir en los primeros minutos y, poco a poco, volvió a recuperar las buenas sensaciones de la primera parte. Tanto fue así que Guerrero tuvo una clara ocasión para haber marcado el segundo gol. El delantero pepinero cazó un centro en el área pequeña prácticamente solo y la enganchó con mucha potencia, pero sin precisión. El remate se fue fuera, pero esa oportunidad hizo creer al Leganés de que una victoria en un campo en el que solo ha ganado el Barcelona esta temporada era posible.

Además, Asier no se achantó y sacó a Darwin Machís y Luciano con ánimos de ir a por la victoria, conscientes de que era muy posible. Acercamientos y oportunidades tuvieron para ello, pero, al final, el Leganés, pese a que estaba muy cómodo sobre el terreno de juego, no estuvo acertado en los últimos metros. El Sevilla se tuvo que conformar con un solo punto, y gracias, que le deja muy tocado tras el pinchazo de la semana pasada en Mendizorroza. Todo lo contrario que el Leganés, que sigue sumando y ampliando diferencias con sus rivales más directos, demostrando su mejor faceta y racha de resultados desde que subieron a Primera División. La realidad es que este Lega promete.