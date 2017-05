Previa Eibar - Leganés: Europa y la permanencia pasan por Ipurua

El Club Deportivo Leganés asume este domingo 30 de abril, el encuentro ante el conjunto vasco, partido perteneciente a la jornada 35 del campeonato regular de Liga. El encuentro se celebra a las 18:30 horas en el estadio de Ipurúa. Un partido en el que el conjunto blanquiazul buscará brindar con una victoria, o al menos puntuar, a la afición 'pepinera' y reengancharse en una dinámica ganadora para lograr la permanencia en la categoría.

El conjunto 'pepinero', que lleva tres punto en los últimos cinco partidos (una victoria y cuatro derrotas), buscará este domingo dar la sorpresa y sacar algo positivo ante la SD Eibar. El CD Leganés se sitúa decimoséptimo en la clasificación con 30 puntos, a seis puntos de los puestos de descenso marcado por el Real Sporting de Gijón, que perdió este sábado ante el Villarreal por tres goles a uno.

El cuadro vasco, por su parte, encadena dos derrotas y un empate en los últimos cinco partidos (siete puntos de 15 posibles). Viene de conseguir un empate ante el Deportivo Alavés en el estadio de Mendizorroza (0-0) y se sitúa octavos en la clasificación con 51 puntos.

Declaraciones previas

En cuanto a las declaraciones previas al encuentro, el entrenador 'pepinero', Asier Garitano ha querido hablar antes del partido sobre su etapa en la que estuvo en el Eibar de jugador: "Será un partido diferente. La primera vez que voy allí como entrenador. Ya estuve en dos etapas diferentes como jugador en Segunda, en los 90. De los campos de Primera, será la visita más especial. Por lo que significa, porque no he vuelto nunca, porque pilla cerca de mi casa… Será bonito y a la vez complicado para competir. Me quedo con lo que era el Eibar: una gran familia. Había solidaridad, trabajo. Se transmitían esos valores incluso a futbolistas de otro perfil. Eso les ha permitido llegar a Primera. Y no lo perderán jamás. Como el Leganés. Leganés y Eibar tienen esas virtudes".

En cuanto a su equipo, el técnico vasco afirmó: "Nosotros vamos a competir. El Leganés ya ha demostrado que, haciendo un buen partido, es capaz de plantar cara a cualquiera. A nadie le sorprendería que el Leganés sacase algo de Ipurua de la misma forma que lo hicimos en Anoeta, en el Pizjuán o como estuvimos cerca en el Camp Nou y Villarreal. No sería raro cualquier cosa que pasase en Ipurua. Primero, porque ellos son fuertes como locales, y segundo, porque el Leganés ha competido muy bien en diferentes estadios. ¿Por qué no en Ipurua?

Por otra parte, el entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar también habló antes del encuentro: "La victoria ante Las Palmas les ha dado la vida y han sacado más ventaja al Sporting. Van a venir a sumar y luego tienen partido en casa para certificar la permanencia. Les ha dado moral haber ganado bien, sin agobios". En cuanto a las aspiraciones del equipo por jugar en Europa: "Tendríamos que ganar todo y que ellos fallaran. Queremos mantener el octavo puesto, le llevamos un punto al Espanyol más el average general. Queremos sumar lo suficiente para que no nos pasen. Si ello nos lleva a poder alcanzar a alguno de los de arriba, mucho mejor, pero ahora mismo no pienso en eso", aclaró.

Una mirada al pasado

Los encuentros entre el CD Leganés y Las Palmas se resumen en diez enfrentamientos con un balance de tres victorias para el conjunto 'pepinero', cuatro empates y tres victorias vascas. El partido, que se disputará este domingo a las 18:30 horas en el estadio de Ipurua, será la undécima vez en la historia que el Leganés se enfrente al equipo armero, esta vez, en su feudo.

El primer enfrentamiento entre ambos fue hace 17 años, el 10 de septiembre del 2000 en Segunda División. El partido finalizó con victoria del Leganés por cero a uno. La segunda vez que se encontraron ambos equipos fue el 4 de febrero de 2001 en Segunda División, que finalizó con empate a uno​. La tercera vez que se enfrentaron ambas entidades fue el 3 de noviembre de 2001 en la duodécima jornada de Segunda División con el resultado de uno a cero a favor de los 'pepineros'. La cuarta vez que se enfrentaron fue el 23 de marzo del 2002 con empate a cero.

La quinta vez que se enfrentaron fue 26 de enero de 2003 en Segunda División donde ganó, de nuevo el equipo leganense por la mínima. La sexta vez que se enfrentaron fue el 21 de junio de 2003 en Segunda División, donde se impuso el conjunto 'armero' por un gole a cero. La séptima vez que ambos se enfrentaron fue el 15 de noviembre de 2003 donde el Eibar ganó por un gol a dos.

La octava vez que se encontraron ambas entidades fue 17 de abril de 2004 donde no pasaron del empate a uno. La novena vez que se enfrentaron fue en un partido amistoso el 6 de octubre del año pasado donde se impuso el conjunto vasco por un gol a cero. Para acabar, la última vez que se vieron las caras fue en la primera vuelta en LaLiga Santander en esta temporada. El 18 de diciembre de 2016 donde ambos conjuntos empataron a uno.

Árbitro para el partido

Javier Álvarez Izquierdo, del Comité de Árbitros de Cataluña, nacido el 12 de septiembre de 1972 en Barcelona, será el elegido para dirigir este partido en el estadio de Ipurua.

Estuvo cinco temporadas en Segunda División, categoría en la que arbitró 101 encuentros. Debutó en Primera División el 10 de septiembre de 2006 en el partido entre el Getafe CF y el Real Racing Club de Santander, donde se impuso el equipo local por un gol a cero. En dicha categoría, donde lleva 11 años, ha arbitrado 217 partidos, ha sacado 1183 tarjetas amarillas y 80 rojas.

Foto: Realbetisbalompie.es

Meteorología

La meteorología durante el partido será muy buena. La temperatura y la sensación térmica rondarán los nueve grados, aunque la sensación térmica estarán en los siete grados. Las rachas de viento serán de unos 15 Km/h. 80% de nubes. La probabilidad de lluvias será del 90%, por lo que es más que probable que se produzcan precipitaciones a lo largo del encuentro. La humedad rondará el 82%.

Por tanto, el tiempo durante el partido no será un factor importante para la disputa del encuentro de este domingo a las 18:30 en Eibar, Guipúzcoa.

Estadio

El Estadio Municipal de Ipurua es el estadio de fútbol municipal de la ciudad guipuzcoana de Eibar, País Vasco (España). Está situado en el barrio de Ipurua, limítrofe a la Carretera de Elgeta, la calle Indalezio Ojanguren. El aforo actual es de 6.287 espectadores.

La tribuna principal se empezó a levantar en 1948, quedándose abierta al público en 1951. El campo por aquel entonces no tenía hierba y con la lluvia se convertía en un auténtico barrizal, hasta que se realizaron las primeros retoques en el césped y drenaje en 1959. Cuatro años más tarde se realizaron las obras de la cubierta del estadio, incluyendo todas las gradas con los primeros postes de iluminación. Es entonces donde el estadio tuvo la forma que vemos actualmente. En 1969 se proyecta la construcción de un campo anexo en los terrenos vecinos pertenecientes al convento de las Madres Concepcionistas.

El campo anexo, nombre por el que es conocido, se inauguró en 1974, junto a la nueva tribuna oeste. Durante los años 80 se realizaron varios drenajes al campo para asentarlo. Durante más de 2 décadas el campo fue de Tercera División y en tan solo tres años consiguió ser uno de los 40 campos más importantes de España al ascenderse a Segunda División en 1988. Hasta ese momento la capacidad del estadio era de cerca de 10.000 personas, la mayoría de pie. Fue entonces cuando se derribaron todas las gradas para poder rehacerlas desde cero. Esta vez incluyendo la tribuna norte. También se intentaron ampliar ligeramente las dimensiones del campo incluyendo las bandas.

Hasta entonces los vestuarios se encontraban bajo la tribuna oeste, próxima al Anexo (campo de entrenamiento), y ya en el año 2000 se consiguió que los vestuarios se trasladaran a la tribuna principal donde además se incluía todo tipo de equipamientos como sala de musculación, gimnasio, enfermería, jacuzzi y oficinas del club, así como un nuevo palco presidencial. Actualmente, el estadio de Ipurua cuenta con el certificado de la UEFA.

Foto: Diariovasco.com

Convocatorias

Asier Garitano ha hecho su lista de convocados compuesta por 19 jugadores: Iago Herrerín, Champagne, Siovas, Adrián Marín, Mantovani, Insúa, Víctor Díaz, Tito, Erik Morán, Rubén Pérez, Alberto Martín, Szymanowski, Machís, 'Samu' García, El Zhar, Alberto Bueno, Guerrero, Luciano y Kone.

Quedan fuera de la lista: Omar Ramos que aún no se ha recuperado y Timor, sancionado. Además de Serantes y Rober Ibáñez que son bajas por lesión de larga duración. Por otra parte, el técnico podría recuperar a Szymanowski tras su lesión muscular.

Por su parte, José Luis Mendilibar ha convocado para el partido a 18 jugadores: Yoel, Gálvez, Iván Ramis, Capa, Lejeune, Arbilla, Dos Santos, Juncà, Inui Takashi, Rivera, Rubén Peña (ex-jugador del equipo 'pepinero'), Dani García, Pedro León, Adrián, Sergi Enrich, Kike García, Bebé y Nano.

Quedan fuera de la convocatoria: Asier Riesgo y el centrocampista Gonzalo Escalante, ambos sancionados, mientras que Luna y Fran Rico podrían perderse el encuentro por problemas físicos.

Posibles alineaciones​

El técnico vasco, Asier Garitano podrá optar con una formación de 4-2-3-1 con Iago Herrerín, de nuevo, en portería, zaga defensiva formada por Diego Rico, Mantovani, Siovas y Tito. Medio del campo para Rubén Pérez​ y Erik Morán. Extremos para Machís o 'Samu' García y El Zhar. Gabriel Pires de enganche. Línea más adelantada en el ataque 'pepinero' para el Guerrero o Luciano.

​Por su parte, Mendilibar, entrenador del equipo vasco podría proponer una formación de 4-2-3-1, por lo que podría contar en portería con Yoel. Línea de cuatro formada por: Capa, Ramis, Lejeune y Juncà. Mediocentro para Dani García y Rivera. Extremos para Pedro León y Takashi. Engnche para Adrián. Delantera para Sergi Enrich o Kike García.

