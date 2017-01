Róber Pier: "No tenemos que pensar que somos el líder y ellos no"

Google Plus

Róber sabe que queda mucho camino por recorrer y llama a la humildad | Foto: Levante UD

En vísperas de una ajetreada semana para el líder de LaLiga123, el Levante UD, Róber Pier ha pasado por los micrófonos en la Ciudad Deportiva de Buñol para analizar el duelo del próximo sábado ante el CD Lugo, del que se derivarán el encuentro aplazado ante la UCAM Murcia y la trascendental visita al pujante SD Huesca. Una acumulación de partidos que, a priori, podría comportar un desgaste inusual para el club de Orriols, pero que Róber cree que podrán afrontar con normalidad porque su técnico, Juan Ramón López Muñiz, cuenta con "una plantilla muy amplia" y asegura que si rotan, ofrecerán un muy buen nivel.

El partido ante el Lugo, que se disputará el próximo sábado a las 18:00 horas (LaLiga123 TV), será la primera cita del 2017 para un equipo que sueña con regresar a la máxima categoría y volver a codearse con los grandes clubes del fútbol español, tras un año con una mitad de decepciones y otra de ilusión. A pesar de la expectativa generada, el zaguero levantinista se mantiene en la línea de lo que ha declarado Muñiz durante toda la campaña y llama a mantener los pies en el suelo, porque considera que pese a ser el líder, "cada partido es una historia". El equipo sabe que para ascender debe tener la humildad del que debuta en la categoría, que en una liga tan igualada no se gana con el escudo, y el defensa gallego cree que la mejor manera de afrontar el partido ante el equipo de su comunidad autónoma es no pensar que son el líder y su rival, no.

Róber Pier, que se ha erigido como el tercer central del equipo por delante de Saveljich y que ha gozado de la titularidad en los últimos encuentros por la lesión de Chema, afirma que la clave del partido será "salir enchufados" desde el principio e "ir a por ellos como en otro partido". Enfrente, tendrán a un hueso duro de roer: Joselu, el máximo goleador de la categoría con trece dianas, tratará de amargar la tarde en el Ciutat. Róber opina que Joselu es "un gran delantero", y que en todos los equipos de la competición tienen en sus filas "jugadores muy buenos". El central se muestra convencido de que deberán estar "muy atentos" para frenar al 'killer' del equipo lucense.

Por último, el jugador granota ha deseado que el Levante UD siga con la "buena racha" con la que acabó 2016, y espera que tanto a él como al equipo les salga todo muy bien.