Róber Pier: “Cuando llegué aquí no pensaba que era elcuarto central”

El central Róber Pier durante el partido I Fuente: Pablo Agulló

El Levante UD consiguió un nuevo triunfo en el Ciutat y ya van ocho. Además, mantuvo su condición de imbatibilidad en su feudo y mostró una versión de juego caracterizada por el dominio en la posesión, el toque preciso y combinativo y la avalancha ofensiva. El resultado final fue escueto y no reflejó el claro dominio granota en el verde.

Tras la conclusión del duelo, llegó el momento de la reflexión de los cuerpos técnicos y de los protagonistas. Uno de ellos fue Róber Pier, quien se paró en zona mixta y declaró ante los medios de comunicación.

Róber Pier: "Estamos contenos porque hemos hecho un buen partido"

Sobre el escueto 1-0 que mostró el luminoso tras concluir los noventa minutos, el coruñés destacó que no padecieron ansiedad cuando no llegaba el gol y que el resultado no reflejaba el claro dominio granota en el partido.

“Es cierto que hemos sufrido un poco al final porque no hemos tenido esa claridad de cara al gol, pero hemos tenido muchas ocasiones, hemos jugado bien e igual merecíamos el resultado más abultado” señaló.

El central elogió el buen juego de su equipo y declaró que el esfuerzo supondría una merecida recompensa: “Estábamos muy bien plantados, organizados atrás y al final sabíamos que íbamos a tener nuestras ocasiones y así fue” dijo.

Sobre su vuelta al once inicial –ya fue titular ante el Tenerife- y sus buenas actuaciones en el centro de la zaga granota, Robér destacó que tiene confianza en sí mismo y que no llegó pensando que era el cuarto central.

Róber Pier: "No viene pensando que era el cuarto central"

Su rendimiento es total. Incluso pudo abrir el marcador con un disparo cruzado que se marchó desviado por poco. La ausencia de Chema y la acumulación de partidos han supuesto la doble oportunidad para el joven, cedido por el Deportivo. “El míster me ha dado oportunidades y he intentado aprovecharlas. Me están saliendo las cosas bien, he tenido minutos y ojalá pueda tener más."

Por último, el central hizo alusión a la inminente agenda del club de Orriols y la próxima visita de los chicos de Muñiz a Murcia para recuperar el partido menos con el que cuentan en su casillero. “Estamos preparados y tenemos una plantilla amplia” contestó en un tono convincente, muestra de la seguridad que actualmente sustenta la entidad blaugrana.