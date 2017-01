Jason: "La unidad dentro del vestuario es la clave de este equipo"

Google Plus

Jason anotó el primer gol del Levante UD en su vuelta a la titularidad | Levante UD

Jason Remeseiro volvió a la titularidad en el partido del pasado fin de semana, en El Alcoraz, después de varias semanas en las que el técnico Juan Ramón López Muñiz lo relegó al banquillo, en favor del también canterano ‘granota’ Rubén García. El joven extremo supo aprovechar la oportunidad y fue el autor del primer tanto levantinista, que allanó el camino hacia la quinta victoria consecutiva de los líderes de la segunda división. Al respecto de estas últimas suplencias el jugador ha querido afirmar que: “en este equipo no hay titulares, ni suplentes, la verdad es que todos estamos muy bien de nivel. Juegue quien juegue lo hace muy bien”.

Jason, quien volvió al Levante UD en verano tras su cesión al Albacete la pasada temporada, acumula ya seis goles en lo que llevamos de campeonato, lo que le convierte en el segundo máximo artillero del Levante UD, tan solo superado por Roger Martí, con trece tantos. El joven gallego no se conforma con esto y ya se marca objetivos personales más ambiciosos de cara a la segunda parte del campeonato. “Me gusta meter goles y ojalá pueda meter otros seis más en la segunda vuelta. Soy extremo, pero me gusta meter goles”. Jason volvió a marcar ante el Huesca, después de diez partidos sin ver portería –el último había sido en la visita a Miranda de Ebro-. El propio Jason ha definido el gol como “un gol de delantero centro”. “Es una pelea de Roger que no nunca da un balón por perdido. Yo intento aprovechar un fallo del portero para adelantarnos en el marcador”, sentencia. En lo referente al resto de goles que ha anotado esta temporada, el joven ha afirmado: “intento estar cerca del área cuando hay algún tiro o algún centro porque el peligro se crea en el área. La mayoría de los goles que llevo son despistes en defensa y fallos del rival que intento aprovechar”.

Por último, Jason ha hecho balance de la cantidad de puntos obtenidos en la primera parte de la temporada. “La primera vuelta la cerramos con triunfo importante. Son cuarenta y seis puntos. Es un número muy elevado”. No obstante, apela a la prudencia y a la cautela. “No podemos despistarnos. Tenemos que hacer las cosas como las estamos haciendo. Tenemos ese margen para intentar seguir en la misma línea y conseguir el objetivo”.

El próximo partido, ante el CD Numancia, abrirá la segunda vuelta de la liga en el Ciutat de Valencia, y Jason ha querido reseñar la importancia de empezar la segunda vuelta con buen pie. “Hay que empezar la segunda vuelta como empezamos el año; con victoria. Hay que seguir este camino y ya intentar poner la cabeza en esta segunda vuelta”.