Toño: "Somos un equipo muy sólido y competitivo para la categoría"

Lance del partido. | Foto: Levante UD

Toño, lateral izquierdo, del Levante, recupera los galones perdidos, sumando titularidad jornada tras jornada, en contra de lo que ocurría a principio e temporada y retomando la regularidad mostrada durante la temporada anterior. Es un momento dulce para el jugador, que cuenta la confianza de Muñiz. Una pieza clave en una zaga que permanece imbatida durante los últimos seis encuentros donde el Levante ha conseguido un pleno de victorias.

Habló claramente de su estado de forma en zona de mixta, a la finalziación del choque frente al Numancia: "Es un buen momento. Hay partidos que tal vez no tenemos la misma fluidez que otros, pero en líneas generales somos un equipo muy sólido y competitivo para la categoría". Sin embargo, el ajustado marcador hizo que los últimos minutos fueran un suplicio para la defensa, que tenía que estar aún más concentrada si cabe. Según el lateral, el equipo acabó "defendido bien y solventamos sus jugadas de más peligro para conseguir los tres puntos" ante un equipo que tiene "jugadores de calidad".

Destaca, por supuesto, el gran trabajo en términos generales que realiza el equipo y permite mantener la portería azulgrana a cero partido tras partido: "Lo importante es estar bien colocados y aprovechar las oportunidades. Eso lo estamos haciendo a la perfección y no creo que sea casualidad después de tantas jornadas. Por supuesto, cuando se pueda hay que intentar jugar mejor y ser más atrevidos y cuando no pues saber leer y asegurar los resultados". Dentro de ese trabajo colectivo, no olvida que debe seguir trabajando para mantener el puesto en el once, ya que según el lateral "en este equipo hay dos jugadores por puesto de similar nivel y a veces me tocará a mí, otras a Abraham, y en ese sentido hay que seguir trabajando para conseguir el objetivo común en el que saldremos todos beneficiados", concluyó.