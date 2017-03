Espinosa: "Puede que el Elche sea irregular como la categoría en sí"

Google Plus

Espinosa disputando un balón en el Ciutat de València

El encuentro de este fin de semana, en el que el Levante UD recibirá al Elche en el Ciutat (domingo a las 18:00 horas) tendrá un componente especial para uno de los granotas. Javier Espinosa, el mago del balón en el centro del campo levantinista volverá a reencontrase con su exequipo.

El de Talavera de la Reina volverá a cruzarse con algunos de sus compañeros. Y es que Espinosa, militó en las filas del conjunto franjiverde la temporada pasada, antes de comenzar su aventura por Orriols. “Estuve en ese gran club”, responde sin tapujos cuando recuerda su estancia en el conjunto alicantino.

“Sí. Es un partido especial”, afirmó al ser cuestionado por la importancia del duelo. Los chicos de Muñiz, regresaran al Ciutat de Valencia para recuperar las sensaciones de la victoria tras el empate en su visita al Pizjuán. En casa, los granotas todavía no conocen la victoria, con lo que el intento por mantener la imbatibilidad será un condicionante del partido. Otro más, si tenemos en cuenta que la semana anterior, todos los equipos perseguidores del líder ganaron. Girona, Getafe y Cádiz hicieron los deberes, pero el Levante UD pinchó con su empate a uno que podía haber acabado en derrota, y eso que fueron los primeros en adelantarse. Pese a que las distancias con los puestos de promoción de ascenso son considerables –hecho que garantiza el supuesto ascenso directo-, los de Muñiz no se fían, y tendrán que hacer su correspondiente labor este fin de semana, ante un equipo que no pierde desde el cuatro de febrero (2-0 ante el Tenerife).

El centrocampista prevé un partido complicado: “Nos enfrentamos a un buen rival que se ha reforzado muy bien (en el mercado invernal”. Sobre las rachas del conjunto ilicitano, Espinosa trató de excusarlas: “Puede que sea un poco irregular como lo es la categoría en sí”, con lo que el talaverano no se fía de un potencial adversario. “El Elche está en la dinámica de ganar y perder. No se termina de enganchar, pero tiene equipo para ello. Nos va a poner las cosas complicadas”.

Por último, el mago del balón afronta la cita a sabiendas de la tremenda importancia que supone jugar como local: “Será un partido muy bonito y me alegro que se dispute en el Ciutat”, dijo. “El equipo está muy bien en casa. Estamos haciendo un buen trabajo en casa y también fuera. Hay que seguir así y hacer del Ciutat un fortín y sacar los puntos”.