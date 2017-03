Iván López: "Espero que no vuelva a pasar y que pueda disfrutar del fútbol"

Google Plus

Iván, el pasado domingo. | Foto: Levante UD

Iván López vivió su última titularidad en octubre de 2016, frente al Almería, lejos del Ciutat de València, antes de que volviera a repetir en el once de Muñiz el pasado domingo.

Iván recupera percepciones y unas emociones olvidadas. “Han sido dos años muy complicados por las lesiones, pero la rodilla responde muy bien. Estoy muy contento por eso. No te queda otra que poner la mejor cara y tirar hacia adelante. Espero que no vuelva a pasar y que pueda disfrutar del fútbol. Los cuarenta y cinco minutos de Sevilla me dieron para coger ritmo. Estoy contento porque pude jugar noventa minutos y todo marcha bien”, comenta el canterano azulgrana sin tapujos.

Del enfrentamiento ante el Elche destaca lo importante que ha sido conseguir nuevamente los tres puntos, más si cabe tras comenzar bien pronto por debajo en el electrónico, por un tanto obra de Nino, delantero que en su momento militó en la escuadra granota. “Era una semana importante tras los resultados que se habían dado. Aunque se puso el partido un poco complicado al final conseguimos los tres puntos”. A su juicio, hay un bloque, en el sentido más literal del término, que se manifiesta sobre el rectángulo de juego a través de un compromiso y de una responsabilidad extrema que le hace invulnerable a las objeciones. “Hay veintidós jugadores y todos rendimos a gran nivel. Sabemos lo que tenemos que hacer. Es la clave del equipo. Cada jugador se lo deja todo en el campo”.



Iván tiene en mente repetir nuevamente titularidad en el próximo choque liguero, frente al Real Valladolid, en el emblemático Estadio de Zorrilla: “Nos queda otro partido complicado y vamos a ir allí con la mayor competitividad posible para intentar sacarlo”, comenta con confianza el lateral forjado en la cantera del Levante UD.