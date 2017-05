Muñiz, carácter humilde, sereno e irremediablemente feliz

Muñiz celebrando el ascenso | Fuente: Levante UD

Sonó el silbato y el Ciutat se cayó. Por fin... el Levante UD volvía a ser de Primera División, y eso que no hacía ni un año completo desde que hubiera dejado de serlo. La espera se había hecho demasiado larga. El ambiente se convirtió en un mar de gritos de júbilo y éxtasis: plantilla, delegados y aficionados se fusionaron sobre el tapete del Ciutat.

Un poco después, cuando llegó el micro, Pedro López (el capi) fue el primero en hablar: “Os la debíamos” dijo haciendo alusión al descenso consumado en Málaga la pasada temporada. Justo después, le tocó al míster. Juan Ramón López Muñiz, con todos rendidos a sus pies lo había hecho posible. “Desde el primer día los jugadores sabían de la dificultad, se pusieron el traje de faena y han currado”, señaló.

Más tarde, y entre su rueda de prensa y sus declaraciones de zona mixta dejó más impresiones. “Es una alegría. Desde que empezamos el proyecto había una responsabilidad muy grande. Luego había una unión muy fuerte; y ya estábamos en este tramo final, que queríamos que llegara” argumentó sobre la base de esfuerzo y trabajo de sus jugadores.

Cuando le preguntaron sobre qué le había impresionado más de lo que ya había vivido dijo: “Lo primero que grabas es el trabajo de los jugadores. He visto un partido serio, bueno, con ocasiones, con sacrificio y esfuerzo. Esto es fundamental. El trabajo hecho no se me olvida nunca. Lo que he visto hoy ahí no se me olvida: gente mayor de edad llorando” dijo emocionado. “Ahí es cuando realmente ves que el equipo era bueno como futbolistas, como personas, y que había una unión muy grande para poder conseguir esto y que todos los pudieran disfrutar. Porque al fin y al cabo nosotros nos debemos a un club, a una afición y a un escudo y desde el primer momento lo teníamos muy claro”.

Además, hizo alusión al partido, que había sido un fiel reflejo de la realidad de segunda división: un encuentro reñido hasta el final: “El equipo siempre compitió a muerte. Yo tengo una expresión que es: a destajo. Ellos me lo cantaban, pero es así”, sonreía. “Si no eres capaz de trabajar con mucha intensidad todos los partidos no puedes conseguir que en abril el equipo esté ascendido” siguió explicando en relación.

“Es una alegría por todo. Porque el año pasado se vivió una temporada dura y difícil. Se empezaba sabiendo que la dificultad es muy grande. Desde el primer momento, cuando empiezas a trabajar, lo ves: el equipo tenía ganas de trabajar y eso es fundamental” añadió.

Muñiz: "Este año ha sido espectacular"

Más tarde, le hicieron definir toda la campaña con una idea o palabra cumbre. Simplemente dijo, y sin dudarlo: “Este año ha sido espectacular”. Y para acabar, se habló de su continuidad en el club. Se dejó entrever que Muñiz seguirá al menos una temporada y dejó en el aire la posibilidad de que firme por más porque “si Quico (el presidente) dice eso (ya había dicho que 101% iba a seguir) yo encantadísimo: es el jefe. Yo soy el 50% de ese contrato. Yo estoy encantado aquí y si ellos quieren que siga seguiré mucho tiempo. Estoy muy a gusto, veo mi familia feliz y si ellos están felices yo lo soy también” concluyó, como siempre con un rostro reflejo de su honradez, serenidad y, esta vez de forma irremediable, felicidad.