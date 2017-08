Guía VAVEL Levante UD 2017/2018: Un proyecto para consolidarse en Primera

Google Plus

Levante UD 2017/2018: Un proyecto para consolidarse en Primera | Fuente: Levante UD

Sin pausa pero sin prisa. Así es como deben de avanzar los hombres del "doctor" Muñiz en el retorno del Levante a Primera División. Con el único objetivo, a corto plazo, de conseguir la salvación lo antes posible, el equipo valenciano tratará de no perder la categoría en la nueva edición de la Liga Santander.

El simple hecho de volver a la Primera División supone el ingreso de una cuantiosa cantidad económica para un club que además tendrá que hacer frente a una reforma casi total de su estadio y a una más que agresiva campaña de abonos.

Lo bueno se hace esperar, o eso dicen, Tito y Carmelo se han ganado la confianza de la afición pero los levantinistas tendrán que conformarse, de momento, con tener el equipo casi cerrado, como la del macedonio Bardhi que ya empieza a deslumbrar en la pretemporada. En los días recientes, Sasa Lukic y Boateng se sumaron al equipo.

Los jugadores

Raúl Fernández

Llega a la Primera División de la mano del Levante, equipo con el cuál después de intentos fallidos tanto en el Athletic Club como el Racing de Santander, podrá demostrar su valía en la máxima categoría del fútbol español.

El portero vasco que empezó a deslumbrar en Lezama y poco a poco tuvo que abrirse paso en equipos como el Racing, el Valladolid o el Mirandés hasta llegar a la capital del Turia de la mano del Levante. Llegó a Orriols para alternar partidos con un Álex Remiro que llegaría con aires de titular y que terminaría difuminándose en el banquillo con el paso de las jornadas.

Cinco jornadas duraría Remiro en la portería del conjunto valenciano. Regular y seguro, Raúl cogió la titularidad en la jornada seis y no la soltaría hasta que el Levante se proclamase campeón de liga. Resultado, ascenso a Primera División y un zamora bajo el brazo.

Ahora el jugador tiene una gran oportunidad de jugar en la Primera División y ser importante en un equipo que esta vez sí le ha devuelto una confianza que en su día no obtuvo ni en Bilbao ni en Santander. Con Muñiz a la cabeza del proyecto en Primera y manteniendo a Oier y Koke en nómina, Raúl no tendrá problemas para ser titular en liga dejando su brazo a torcer en copa en favor de Oier y Koke.

Oier Olazábal

Durante un tiempo militó en la cantera del Barcelona, llegó al Levante y aceptó su suplencia en favor de Raúl. Con el ascennso recientemente conseguido parece que Oier tendrá que conformarse en disputar la Copa del Rey.

El portero guipuzcoano vive su segunda temporada en el Levante con la misma ilusión desde que llegó en enero procedente del Granada para sustituir a Remiro. Con Raúl de titular su papel se antoja a jugar la Copa del Rey.

Llegó sabiendo que iba a ser relegado al banquillo y lo aceptó desde el primer día. Eliminados de Copa, Oier solo pudo jugar cuando el equipo logró el ascenso en contadas ocasiones cómo en Vallecas, en Lugo, en Tenerife o en casa frente al UCAM.

Después de su cesión en enero, el Levante ejecutó la opción de compra que incluía el Granada en su préstamo al club de Orriols. Reemplazando a Remiro y teniendo la confianza de Muñiz en la competición del KO, el de Irún no sentará a Raúl pero tendrá sus minutos en copa.

Koke Vegas

Entró por sorpresa en la dinámica del equipo de Muñiz cuándo una convocatoria de Remiro con la Sub 21 y una lesión de Raúl hicieran que el Levante se quedara sin guardametas para su visita a Tarragona.

El malagueño llegó a Buñol el pasado año procedente de la cantera del Espanyol. El joven portero tuvo que sustituir a Remiro y Raúl en la visita al Gimnástic. El equipo no estuvo muy fino pero salvó un punto del Nou Estadi.

No formó parte del once incial en el resto de la temporada pero enlazó unas jornadas en el banquillo. Alternando convocatorias con el filial y el primer equipo, se ha ganado a Muñiz para ser el tercero en discordia.

Pedro López

Capitán y símbolo del equipo, vive una segunda juventud. Firmó una mas que notable campaña en Segunda División con la que se ganó una renovación. Ahora en Primera con Iván más en la enfermería que en los terrenos de juego su papel se prevee importante.

La pasada temporada tuvo grandes notícias para el Levante, pues el equipo logró el ascenso a falta de seis jornadas. Pero una de las notas más valoradas fue el resurgir de Pedro López, un símbolo para el club y el levantinismo que parece vivir una segunda juventud.

Las lesiones de Iván López dejaban la puerta abierta de par en par al de Torrent, cosa que no desaprovechó. Poco a poco se fue ganando la confianza de Muñiz hasta asegurarse un puesto en el once inicial.

Pedro, contundente defensivamente a pesar de haber perdido su punta de velocidad por la edad, se suma en gran parte de las ocasiones al ataque del conjunto valenciano. Con el ascenso recupera ese puesto que perdió años atrás en favor de Iván López.

Canterano del Valencia, Pedro fué dando tumbos hasta recalar en el Valladolid dónde cuajó unas grandes temporadas. Poco después volvió a Valencia pero de la mano del Levante, equipo al que pertenece hoy en día. Tras varias temporadas irregulares, Pedro vuelve a Primera División mejor que nunca.

Iván López

El canterano del Levante prometía y mucho, de hecho numerosos equipos llamaron a Orriols preguntando por él, pero las lesiones se cebaron con un Iván que con el paso de las temporadas ve como se difumina su participación con el primer equipo.

Iván López llegó al primer equipo cumplida la mayoría de edad, pero una más que previsible falta de minutos hizó que recalara en Girona cedido por el club valenciano. Una temporada fue suficiente para que volviera al Levante y se ganase un puesto en el once inicial.

Empezó intercalando el puesto con un Pedro López venido a menos hasta formar parte del once inicial. Ganandose la confianza de cada uno de los entrenadores que pasarían por el banquillo granota, a este joven y prometedor lateral que destaca por su velocidad y por subir la banda con facilidad solo lo pudo mover del once inicial las lesiones.

Con el descenso a segunda, todo apuntaría a que sería un año para recuperar unas sensaciones perdidas con el paso de las temporadas, pero pronto las lesiones se cebarían con él. Viviendo a la sombra de Pedro a lo largo del año, Iván podrá demostrar su valía en este principio de temporada pues con la lesión del capitán todo apunta a que el canterano partirá de titular.

Toño García

Descubrimiento en su día de Manolo Salvador el cuál lo bautizó por aquel entonces como “ el mejor lateral de Segunda” se fué ganando poco a poco ser titular en detrimento de un Juanfran que contaba los días para retirarse. Después de un gran año en Segunda, Toño busca asentarse nuevamente en Primera División.

Canterano del Castellón, Toño no tardó en salir del equipo blanquinegro poniendo rumbo al Villarreal, club que ejecutó su claúsula. Debido a la falta de minutos en el Submarino, probó suerte en el Sabadell dónde firmó un año bastante bueno siendo uno de los mejores laterales de la categoría. Poco después volvería al Villarreal, pero salió del equipo nuevamente en busca de minutos y recaló en el Recreativo.

Finalmente un año después el Levante de la mano de Manolo Salvador reclutó en sus filas al lateral valenciano. Tuvo que lidiar con un estandarte del club cómo es Juanfran a pesar de que estuviese en sus últimas, con el argentino Lucas Orbán y con Abraham, con todos partió cómo suplente pero a todos les ganó el pulso.

Criticado por gran parte de la afición por no defender demasiado, este lateral destaca principalmente por su velocidad y sus subidas por la banda al igual que su compañero Iván.

Con el descenso a Segunda fue criticado y comenzó la temporada viendo cómo Abraham le ganaba el puesto en el once inicial. Una lesión de Abraham le abrió las puertas de la titularidad y logró firmar un gran año. Con el fichaje de Luna, de nuevo tendrá competencia por un hueco en el once pero todo apunta en que ambos se rotaran en las dos competiciones.

Antonio Luna

Fichaje sorpresa del Levante, pues cómo él dijo lo tenía prácticamente cerrado con el equipo de su tierra, viene de hacer una buena temporada en el cuadro armero y a pelearle un puesto en el once a Toño.

Luna fue quemando etapas en el Sevilla hasta que en 2010 dio el salto al primer equipo. Con pocas oportunidades salió cedido al Almería y al Mallorca para coger minutos pero un año más tarde el Aston Villa pagó su clausúla y dejó Nervión. De nuevo la misma situación, Luna no dispuso de minutos y marchó hacía Italia hasta en dos ocasiones, primero al Hellas Verona y después al Spezia ambas en forma de préstamo.

Después de años dando tumbos por Inglaterra e Italia, Luna vio cómo el Eibar le daba esa oportunidad que en su día no tuvo ni en Sevilla ni en el Aston Villa. En menos de un año logró adueñarse del flanco izquierdo armero y se convirtió en uno de los hombres mas importantes para Mendilibar.

Dos años después abandona el conjunto vasco en busca de una nueva aventura, estuvo apunto de volver a su Sevilla pero el Levante se adelantó al cuadro hispalense. Mejor en defensa que Toño y veloz como él, el andaluz parte con mas opciones de formar parte del once inicial. Ahora en Valencia, de la mano del Levante, buscará asentarse en la máxima categoría del fútbol español.

Rober Pier

Una sorpresa, eso es lo que fue. Venido de menos a más en la pasada temporada, el jugador cedido por el Deportivo sabiendo de su falta de minutos vuelve a Orriols con el equipo que ascendió a Primera, el Levante. Partirá de suplente pero al igual que el año pasado Rober tendrá sus minutos.

Una de las perlas de la cantera del Deportivo, Rober, se podría decir que otro descubrimiento de Tito, se ganó a pulso la titularidad rompiendo en más de una ocasión la pareja Postigo - Chema. No tuvo demasiadas oportunidades al comienzo de temporada pero por su polivalencia, (en más de un partido ha jugado de pivote) dispondrá de minutos en Primera.

Dejó claro que le gustaría jugar un día en el equipo de su tierra pero el Deportivo cuenta en nómina con cuatro centrales de calidad, a saber: Sidnei, Albentosa, Schar y Arribas. Para un jugador joven, tan sólo tiene 22 años, que está llamado a liderar la zaga del conjunto blanquiazul, estar en el banquillo o en la grada directamente no es bueno para su proyección.

Sabiendo de su situación lo mejor para ambas partes era un nuevo préstamo y cómo él declaró en su día, sólo saldría rumbo al Levante, lo demás es historia.

Sergio Postigo

El héroe del ascenso, canterano del Leganés tras varios pasos por Osasuna, Getafe y el Spezia de dónde fue rescatado por Tito, llega a la Liga Santander de la mano del Levante.

Canterano del Leganés, Postigo llegó a dar el salto al primer equipo pero por aquel entonces el conjunto pepinero se encontraba en categorías de inferior nivel. Poco después probó suerte en canteras como las de Osasuna o Getafe pero en ninguna dió el salto al primer equipo. Volvió al Leganés cuando este subió a segunda y entonces entró en escena el Spezia que abonó 300mil euros para llevarselo a Italia.

Y en menos de un año el madrileño volvió a España. De la mano del Levante, otro hallazgo de Tito, y con el gol del ascenso bajo el brazo, Sergio tiene la oportunidad de jugar en la Primera División española, la Liga Santander.

Formando pareja con Chema (titularísimo en la pasada temporada) su papel no se prevee tan importante cómo el de Caudete. Partiendo de titular, rotará con Rober en la zaga de los valencianos.

Chema Rodríguez

Uno de los grandes descubrimientos de la temporada fue el central de Caudete. Petición expresa de Muñiz para el proyecto del ascenso, Chema pilar defensivo del equipo, debutará en La Liga Santander.

Canterano del Elche, José Manuel Rodríguez, conocido futbolísticamente como Chema, pasó por la cantera del Atletico de Madrid antes de formar parte del Alcorcón. En el municipio madrileño coincidió con Campaña, Natxo Insa y Muñiz.

El entrenador asturiano fue clave para reclutar a los tres jugadores. Chema, titular indiscutible a lo largo de la temporada, fue reemplazado por Rober unas jornadas cuando sufrió una leve lesión. Con el ascenso a Primera su papel se prevee importante, pues es uno de los pilares del equipo.

El jugador debutará en Primera de la mano del Levante formando seguramente pareja con Postigo. Nombrado cómo uno de los mejores defensores de la categoría de plata su papel se intuye importante.

José Campaña

Al igual que sus compañeros Chema o Natxo Insa, Campaña fue otro de los grandes descubrimientos del secretario técnico Tito. Por expresa petición de Muñiz el jugador andaluz se incorporó a las filas del Levante. Firmando una notable campaña a las órdenes del técnico asturiano vuelve a Primera por la puerta grande.

José Campaña dió el salto a la Primera División española de la mano de Marcelino. El joven jugador sevillano que debutó con 18 años no tuvo oportunidad alguna en el equipo de su ciudad natal y marchó por 2 millones hacia el Crystal Palace.

En Inglaterra al igual que su compatriota Luna no disfrutó de minutos y puso rumbo hacia el Nürnberg que por entonces jugaba en la Bundesliga. Volvió al Palace pero de nuevo salió en busca de minutos, está vez sería rumbo a Italia, en concreto a la Sampdoria que abonaría 1,80 millones al cuadro inglés. De nuevo sin minutos en Italia, el sevillano puso rumbo al Porto y al Alcorcón dónde firmaría una gran temporada.

Un año después pondría rumbo a la capital del Turía. De la mano de Muñiz, su gran valedor, acudió al Levante con Chema y Natxo Insa, los tres coincidieron en que el técnico fue clave en su decisión de recalar en Orriols.

Campaña que a pesar de jugar en el doble pivote, destaca por su control del balón, su último pase y sobre todo por su golpeo de falta directa al igual que su nuevo compañero Bardhi. Ahora vuelve a Primera División cómo uno de los puntales del equipo valenciano, un Levante que le dio esa confianza que no obtuvo ni en Sevilla ni en Inglaterra ni en Italia.

Jefferson Lerma

Pocos apostaban por el joven colombiano tras su llegada a la Primera División española. Procedente del Atletico Huila, Lerma venía ante la necesidad de tener revulsivos en el centro del campo, pero sus buenas actuaciones hicieron que poco a poco se ganase un puesto en el once titular, colgándose así el cartel de “promesa” .

Jefferson Lerma llegó a la liga española procedente del Atlético Huila. El jugador colombiano no era muy conocido pero en su etapa en el Huila destacó por su velocidad para ser un pivote y por su llegada al área como mediapunta.

Llegó a Orriols con el cartel de promesa pero poco a poco se fue abriendo paso en el once inicial. Tras una buena temporada en su debut en Primera División numerosos equipos llamaron a Orriols para hacerse con sus servicios pero el colombiano con el descenso consumado decidió quedarse en Valencia para crecer como futbolista.

Una lesión y una convocatoria con las categorías inferiores de su selección impedieron que Jefferson se hiciera con un puesto en el once inicial. Dispuso de minutos a lo largo de la temporada pero vio como su compañero Insa se hacía con un puesto de titular. Lerma dispondrá de minutos en esta nueva temporada pero partirá desde el banquillo.

Verza

Llegó de un Almería recién descendido, en el cual fue uno de los hombres más destacados. Iba a ser 'a priori' uno de los líderes del mediocampo levantinista, pero no pudo rendir al nivel esperado ni en su primera ni en su segunda temporada en el club, entrando en esta última desde el banquillo en la mayoría de ocasiones. Este año a Verza se le antoja un nuevo desafío, en el que tratará de demostrar a la afición granota el motivo por el cual el club apostó por él.

José Antonio García Rabasco, más conocido como Verza, dio sus primeros pasos en la cantera del Villarreal. El de Orihuela marchó en busca de minutos hacia el Recreativo, el Córdoba o el Orihuela pero no obtuvo una oportunidad en el Submarino. Esta vez una gran etapa en Albacete le sirvió para llegar a la primera división de la mano del Almería.

El alicantino terminaría convirtiéndose en santo y seña del equipo andaluz, llegando a ser incluso uno de los capitanes del equipo. Con el descenso consumado Verza volvió a su tierra de la mano del Levante.

El mediocentro no rindió lo esperado ni en su primera ni en su segunda campaña con el conjunto de Orriols. Con pie y medio fuera del Levante y muy criticado por la afición, mucho tienen que cambiar las cosas si Verza no se quiere mover de Valencia.

Enis Bardhi

De todas las posiciones en las que el Levante tenía que incorporar jugadores, la mediapunta era quizás la más necesitada. El elegido para ocupar dicho puesto es Bardhi, del Ujpest húngaro, y aunque no todos pueden decir que ya conocían a este internacional sub 21 con Macedonia, el gran nivel mostrado en la pretemporada le ha convertido en uno de los fichajes más ilusionantes.

Enis Bardhi, internacional con Macedonia, firmó una más que notable aparición en el pasado Europeo sub-21 convirtiendose en una de las sensaciones de su país. El joven macedoniano empezó su carrera en el Shkupi, pero muy pronto el Brondby lo reclutaría para sus filas. En el club danés duro poco y marcharía cedido hacia el Prespa Birlik antes de recalar en el Újpest de Hungría, dónde firmaría unas buenas temporadas.

El mediapunta que no es muy veloz, destaca por su conducción de balón, su último pase y por su golpeo de falta directa cosa que ha sacado a relucir en los últimos amistosos de pretemporada del conjunto levantino. Aterriza en Orriols para sustituir a un Rubén García en las últimas, que coge su último tren para volver a sentirse futbolista rumbo hacia el Sporting de Gijón.

El papel de Bardhi a priori se antoja de importacia pues desde la marcha de jugadores cómo Barkero o Rubén Suárez, el equipo valenciano no cuenta con jugadores que den ese último pase, tiren desde fuera del área o la díficil decisión de disponerse a lanzar un libre directo. Sin competencia alguna en su puesto, Bardhi formará parte del once titular.

Cheick Doukouré

Campeón de la Copa África con Costa de Marfil, Cheick Doukouré aterriza en Valencia procedente del Metz. Este sólido y contundente centrocampista se enfrenta a su primera etapa fuera de territorio francés. Con un perfil parecido a jugadores que ya vistieron la camiseta blaugrana, como Sissoko o Simao Mate, tiene la dificil papeleta de hacer olvidar a Natxo Insa.

Otro tipo de jugador que necesitaba el Levante desde hace tiempo. Cheick Doukouré, que se jugará un puesto con Lerma en el once inicial, aportará esa potencia que siempre ayuda al medio campo de un equipo. Con Campaña de titular, Cheick compartirá minutos con el colombiano.

Procedente del Metz francés, pasó por el Lorient y el Epinal antes de recalar en el equipo del norte de Francia. A pesar de haber jugado en la segunda división francesa, Cheick fue uno de los puntales de su equipo, cosa que le sirvió para ganar la Copa África con su país.

Doukouré con características similares a las de Natxo Insa viene al conjunto de Muñiz para sustituir al valenciano que tan gran temporada cuajó en la categoría de plata.

Jason

Velocidad y desborde son las principales cualidades del joven gallego. Tras varias temporadas en el filial del Levante pasando más o menos desapercibido, Jason realizó una mas que aceptable temporada cedido en el Albacete Balompié. Gracias a esto tuvo su primera gran oportunidad en el primer equipo superando con creces las expectativas puestas en él, convirtiéndose así en uno de los jugadores más prometedores del conunto granota.

David Remeseiro mas conocido como Jason, se consagró la pasada temporada como una de las promesas en firme del cuadro valenciano. Canterano del Deportivo (más de una vez ha dicho que le gustaría volver al equipo de su tierra) fue pasando de puntillas por Buñol hasta debutar en Primera de la mano de Joaquín Caparrós.

Jason que tuvo que marcharse cedido al Albacete, se ganó con creces volver al equipo que años atrás le dio la oportunidad de debutar en primera. Con goles se ganó un puesto en el once inicial además de la confianza de un Muñiz que no dudó de él en ningún momento.

La velocidad es la principal cualidad del gallego que se convirtió en una de las sensaciones de la pasada Liga 1 2 3. Unas declaraciones en las que dijo querer marcharse del club mancharon la imagen de un Jason que firmó una notable campaña en segunda. A pesar de todo tendrá minutos.

José Morales

Comandante y jugador franquicia del equipo valenciano, tras el descenso del equipo tuvo numerosas ofertas para continuar jugando en los más alto del fútbol español pero prefirió quedarse en el club de sus amores con el objetivo de volver a Primera División entre ceja y ceja. Pese a que su rendimiento en la Liga 123 no ha sido de lo más destacado, José Luis está considerado como uno de los pilares mas importantes del equipo.

Consagrado cómo uno de los mejores jugadores del conjunto granota, el “comandante” José Luis Morales rechazó a equipos de primer nivel como el Sevilla con el único objetivo de volver a Primera División con el Levante, ese club que según él, le dio la oportunidad de ser futbolista.

Reclutado desde el Fuenlabrada, el madrileño fue quemando etapas hasta debutar con el primer equipo. Una falta de minutos hizo que el jugador saliera en forma de préstamo hacia el Eibar para curtirse cómo futbolista. En el cuadro armero se convirtió como uno de los puntales de un equipo que logró por primera vez en su historia ascender a Primera División.

Velocidad y regate son las principales características de este banda que con sus goles y simpatía se ganó a la afición de Orriols. No tuvo su mejor temporada en la categoría de plata pero José Luis siempre obtuvo la confianza de Muñiz. Entró a tiempo en la dinámica del equipo para poder celebrar el ascenso y volver a Primera por la puerta grande.

Siendo uno de los jugadores franquicia de este Levante, el papel de Morales será de importancia en la vuelta del equipo valenciano a la élite del fútbol español.

Iván López, "Ivi"

Recientemente fichado por el Levante, firmó una sobresaliente campaña con el Sevilla Atlético, motivo por el cuál acabó aterrizando en el conjunto valenciano. Con 14 goles en su haber, en él destaca la velocidad y el desborde al igual que su compañero Jason. Con la polivalencia de jugar en la banda izquierda o de delantero centro, Ivi no partirá de titular pero dispondrá de minutos.

Canterano del Getafe, sus buenos años en el municipio madrileño le hicieron fichar por un Sevilla que apostó fuerte por él. Iván López ,más conocido como Ivi, aterrizó en Nervión con la posibilidad de jugar en el primer equipo pero acabó jugando en el filial sevillista.

En el filial hispalense anotó 14 goles saliendo tanto de delantero centro como de banda izquierda. Destaca por su polivalencia y por su velocidad, el madrileño aterriza en Valencia por poco menos de 2 millones de euros.

Dispondrá de pocos minutos, pero Ivi gracias a su capacidad de poder jugar en las tres posiciones de ataque, podrá partir del banquillo en detrimento de jugadores de importancia como Morales, Jason o Roger.

Álex Alegría

Álex Alegría destacó su idilio con el gol en su presentación pero la cosa es que la pasada temporada vivió en la sombra de Rubén Castro y sólo pudo anotar 3 goles. Lento pero eficaz como demostró en Soria, Álex vino para suplir a Roger desde el banquillo pero la lesión de ligamentos del valenciano hará que el extremeño parta de titular en el comienzo de temporada.

Álex Alegría, atacante extremeño que llega a Orriols procedente del Real Betis en forma de préstamo sin opción de compra tendrá la díficil misión de hacer olvidar en este principio de temporada a un Roger lesionado hasta Enero.

Empezó su carrera en el Cacereño pero pronto el Betis reclutaría para su cantera a este delantero alto que a pesar de no ser muy veloz destaca por su poderío físico y sobretodo en el juego áereo. Pronto ante la falta de minutos llegaría a Soria en forma de cesión. Con el Numancia cuajaría una gran temporada anotando 12 goles que le servirían para volver al Betis.

El extremeño vivió a la sombra de Rubén Castro a lo largo de toda la temporada y solo pudo celebrar 3 tantos. Ahora llega a Valencia con el objetivo de reencontrarse con el gol como ya hiciera en Soria.

En su presentación destacó que tenía un idilio con el gol además de que jugaría como si no estuviera cedido. Álex que aterrizó en Valencia sabiendo que partiría de suplente, ve cómo tras la lesión de Roger se le abren las puertas de la titularidad de par en par.

Roger

Ha sido sin duda una de las sensaciones de esta última edición de La Liga 1 2 3. Nada más y nada menos que 22 goles fueron los que le dieron la Bota de plata de la categoría, a solo un gol del pichichi. Roger se ha convertido de esta manera en un auténtico estandarte granota, tras varias temporadas intercalando cesiones en segunda y actuaciones discretas con el primer equipo. Pese a que los aficionados del Levante no podrán volver a disfrutar de sus goles hasta enero (por lo menos), Roger ya se prepara para su vuelta a los terrenos de juego.

Llevaba tiempo el Levante buscando un delantero que garantizase goles, y parece que ha encontrado en Roger lo que necesitaban. Además es un hombre de la casa, a diferencia de otros fichajes millonarios que han pasado recientemente por el club.

Pese a ser canterano del Valencia, lleva desde una muy temprana edad en el filial granota. Pasaron los años y fue ascendiendo poco a poco hasta debutar en Primera de la mano de Juan Ignacio Martínez. El joven delantero necesitaba experiencia, por lo que pasó las temporadas 13/14 y 14/15 cedido en el Zaragoza y el Valladolid respectivamente, lo cual le aportó confianza y, sobretodo, experiencia.

Tras una segunda cesión al Valladolid un año después, Roger consiguió la experiencia futbolística que necesitaba. Con el descenso a segunda, el club cedió a Deyverson al recién ascendido Alavés, lo que le abrió a Roger las puertas de la titularidad de par en par.

Hablamos de un delantero rápido, con mucho carácter y con muy buena definición, aprovechando gran parte de las ocasiones de gol. Pese a no ser un gran regateador se desmarca con facilidad y se ha convertido en el líder del ataque granota. Tristemente, ahora mismo se enfrenta una dura lesión que lo tendrá apartado 5 meses más, por eso la afición espera ansioso su regreso.

Sasa Lukic y Emmanuel Boateng, los últimos en llegar

Y en los últimos días, dos incorporaciones más cerró el Levante UD. La primera es la de Sasa Lukic, centrocampista serbio llegado en calidad de cedido desde el Torino, joven y polivalente, que puede ejercer distintos roles en la medular. Desde contención, hasta mediapunta, un auténtico todoterreno.

El otro, es Emmanuel Boateng, atacante ghanés que llega adquirido en propiedad, para un mínimo de cuatro años, salvo traspaso. Es un joven de 21 años, rapidísimo y ágil, que se acopla más al perfil de Roger. Llega del Moreirense, donde Rafael Martins, ex del Levante; le recomendó hacer las maletas y volar a Orriols.