Levante UD - RCDE Espanyol: puntuaciones del Levante

Emmanuelle Boateng/Foto: levanteud.com

El Levante cayó derrotado en casa por 0-2, hecho que elimina al Levante de la Copa del Rey, tras un resultado favorable en Cornella El Prat (1-2).

Estas son las puntuaciones de los Granotas:

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

RAUL FERNÁNDEZ (4)

No tuvo su mejor partido, al fallo de la defensa del primer gol, hay que sumarle la lenta reacción del portero granota, el cual volvió a caer en uno de sus defectos, la salida del balón. Rechazó bien en el segundo gol pero tuvo la mala fortuna de que el rebote cayera a placer del Espanyol. El resto del partido continúo sin muchas apariciones para el meta.

SHAQ (4)

Se le vio poco efectivo, tanto ofensivamente como defensivamente en la primera mitad, sin embargo en la segunda mitad mejoraría su rendimiento defensivo.

CHEMA (3)

El zaguero granota no realizó una buena actuación debido en parte a la defensa adelantada junto a Cabaco, erró en muchos pases.

CABACO (5)

Tuvo los mismos problemas que Chema pero demostró más solidez defensiva y acierto a la hora de sacar el balón.

TOÑO (3)

Mal en la defensa ya en su banda los rivales tenían muchas facilidades para controlar y centrar el balón debido a las subidas de Toño en ataque.

LUKIC(4)

El peor partido realizado por el Serbio, poco efectivo en los pases, no se asoció bien con Campaña, fue sustituido en el 60´.

CAMPAÑA (3)

Lento y poco eficaz, cuando el Levante quería salir rápido a la contra Campaña paraba el juego, para pasarla atrás o regatear al rival influyendo en el juego del Levante.

BARDHI (4)

Sin duda no es el Bardhi de las primeras jornadas, inseguro, fallón y con poca incidencia en el ataque, sin embargo esto se puede deber a que su labor defensiva aumenta debido a la ausencia de Doukoure y Lerma.

SAMU GÁRCIA (0)

No le salía nada bien, no tenía acierto en los pases, no se entendía bien con Shaq ni con el mediocentro y no tuvo presencia en el ataque granota.

JASON (7)

Fue la luz en un partido muy oscuro del Levante, se le vio muy participativo en el ataque y fue de los pocos que generó peligro a la meta de Diego López. La ocasión más clara del Levante vino tras un cabezazo suyo, el cual dio al larguero.

NANO MESA (2)

Esfuerzo con poco resultado, salió a pelear el partido pero no ocasiono ningún peligro más allá de un buen centro desde la derecha.

IVI (3)

Su sustitución no afecto al pobre rendimiento granota en los 45´ que estuvo jugando y no estuvo acertado en las decisiones que tomó.

BOATENG (6)

El ghanés fue de lo mejorcito del Levante en un partido para olvidar, supo suplir bien a Nano Mesa y generó peligro en la meta rival.Su esfuerzo fue considerable

MORALES (5)

Comenzó generando peligro gracias a su desborde pero el equipo no le acompaño y se fue diluyendo a medida que avanzaba el tiempo.