Málaga CF-Alavés: Puntuaciones del Málaga, jornada 27, La Liga Santander

Míchel debuta como entrenador del Málaga CF con derrota. Pese a que el equipo de Martiricos contó con superioridad numérica desde el minuto 72, no fue capaz de materializar la remontada y, lejos de eso, cayó derrotado al encajar un gol en el descuento, tras un fallo estrepitoso de Demichelis que pilló descolocada a la defensa, sin capacidad de reacción.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).​

-Puntuaciones-

Míchel

5| El técnico madrileño tuvo un debut complicado. En su primer once, no hubo sorpresas; ahora bien, sí que la hubo en la convocatoria, al dejar fuera a Jony. En cuanto a los cambios: puede que la sustitución de Keko haya sido un poco precipitada; Era necesario aprovechar el juego por banda para surtir de centros a los delanteros y, para ello, dio entrada a Juankar, que funcionó a la perfección de carrilero y ha anotado el gol de su equipo. Sandro volvía de una lesión y tras un partido con mucha exigencia e intendidad, lo más acertado era darle descanso. Su rápido fichaje y la seguridad que demostró en su presentación, despertaron la ilusión del malaguismo. Sin embargo, toda esa espectación no ha tenido recompensa.

Kameni

4| No ha tenido un duro trabajo, sin embargo, el segundo gol que encaja, y el que da la victoria al Alavés, entra por su palo. En el primer gol no puede hacer nada ante el remate de Feddal, que se queda totalmente solo ante la portería.

Luis Hernández

7| El central madrileño se ha convertido en una pieza indiscutible en la defensa malaguista. Durante el partido cubrió bien su marca y estuvo acertado cuando le tocó ir al corte. Además, acompañó bien al equipo en el ataque con las salidas de balón.

Demichelis

1| El central tuvo hoy el que, quizá, haya sido su partido más complicado en La Rosaleda. El primer gol del rival llega en un corner que es concedido por Kameni tras un mal pase suyo, que no consiguió controlar el portero malaguista. El segundo gol del Alavés fue consecuencia de un fallo suyo en la salida de balón, que provocó una pitada monumental por parte de la afición malaguista. Dejando esos dos gravísimos y costosos fallos a un lado, el futbolista argentino cumplió durante el partido su función en la defensa sin embargo, se marcha señalado como principal culpable de la derrota de su equipo.

Rosales

5| No tuvo un buen partido. Se echó en falta su constante incorporación al ataque desde el lateral, para llegar a línea de fondo y centrar al área. En el aspecto defensivo ha estado correcto.

Miguel Torres

7| Su lateral, el izquierdo, ha estado controlado en el aspecto defensivo en todo momento. El rival apenas pudo crear peligro por ese lado.

Camacho

6| No termina de llegar a su nivel. El de esta temporada está siendo un Camacho desconocido. El equipo no pudo tener el dominio del centro del campo durante la primera parte y se vio superado en esa parcela del campo.

José Rodríguez

6| Ha estado bien, pero con fallos puntuales, quizá por un exceso de confianza, que pudieron llegar a ser caros si no es por su rápida reacción y resolución.

Keko

5| Míchel le cambió en el descanso. Durante varios minutos, la mayoría del juego ofensivo del Málaga pasó por sus botas. Combinó bien con Sandro. Varios fallos consecutivos provocaron que Míchel decidiese cambiarle.

Chory

5| Se asoció bien con sus compañeros y trabajó también en el aspecto defensivo. No estuvo acertado en los centros.

Sandro

7| Es siempre la referencia ofensiva del equipo. Lo intentó con insistencia pero no pudo conseguir el gol. Protegonizó una de las jugadas más destacadas del partido, en la que terminó estrellando la pelota en el palo.

Charles

6| No estuvo acertado en los remates ni en las jugadas individuales. Pero dio una espectacular asistencia a Juankar para que este hiciese el 1 a 1.

Ontiveros

4| Ha demostrado en varias ocasiones que es un gran jugador y con un futuro muy prometedor, pero hoy no ha sido su día. Míchel le dio entrada al comienzo de la segunda parte para que actuase como revulsivo, pero no le salían las cosas, pese a que lo intentaba constantemente. Pecó de individualismo.

Juankar

8.5| Su entrada desde el banquillo dio otro color al equipo. El Málaga necesitaba aprovechar las bandas y él ha sabido ajustarse a las necesidades de su equipo. Su buena actuación se vio recompensada con un gol.

En-Nesyri

4| Con el Málaga volcado en el ataque y el Alavés encerrado atrás, la mayoría de llegadas acababan en centros que no encontraban remate. Con la entrada de En-Nesyri se buscaba aprovechar todo ese juego aéreo, sin embargo, el marroquí no encontró su sitio en el campo y, en vez de involucrarse en el juego del área, caía a banda.