Málaga-Real Madrid: Puntuaciones del Málaga, jornada 38 de LaLiga Santander

Google Plus

Camacho recupera la posesión durante el partido: Málaga CF

Se acabó la temporada 16/17 para el Málaga y lo hace con una sensación agridulce y es que a pesar del gran final de temporada del equipo malacitano, la temporada se cierra con derrota ante el Real Madrid, que se proclamó campeón de liga. A pesar del 0-2, los jugadores del Málaga se emplearon a fondo para intentar brindarle la victoria a su afición

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Míchel

6 I El técnico madrileó sorprendió al dar entrada a Mikel Villanueva en el once ya que Llorente no podía jugar por contrato. Estuvo bien al darle la oportunidad a Duda de recibir la ovación en el día de su despedida, no hizo lo mismo con Demichelis

Kameni

8 I El camerunés en las grandes citas se hace gigante. No pudo hacer nada en los goles del Real Madrid y evitó que la derrota fuera mayor con alguna que otra parada de mucho mérito.

Miguel Torres

6 I La navaja suiza del Málaga. Una vez más actuó de lateral derecho. Bien en defensa aunque apenas se sumó al ataque. Es un seguro de vida.

Luis Hernández

6 I Salió frío al partido y cometió un error nada más comenzar el encuentro que propició el 0-1, después de ese fallo, volvió al nivel que nos tiene acostumbrados.

Mikel Villanueva

4 I Fue la novedad en el once del Málaga entrando por Llorente -no podía jugar por contrato-. Estuvo muy nervioso y cometió errores que podían haber costado más caro a su equipo. Parece que el venezolano no es del agrado de Míchel.

Ricca

6 I Buen partido del uruguayo, siempre contundente al corte y sin regalar nada. Lateral para muchos años, pero que hay que exigirle mucho más en ataque.

Camacho

8 I Imperial partido del maño en el centro del campo. Fue un peligro constante en las acciones a balón parado y estuvo cerca de marcar en la recta final del partido.

Recio

7 I Tiene todas las papeletas para ser clave en un futuro muy cercano. Crece día a día, siendo uno de los líderes dentro del campo. Se vacío en defensa y aún así tuvo fuerzas para organizar el ataque.

Keko

5 I El partido en la línea de la temporada. Estuvo muy flojo, apenas puso en apuros a Marcelo. A pesar de su mal partido, estuvo cerca de marcar de cabeza.

Jony

6 I Se le vio con ganas al asturiano, a pesar de que Danilo sufrió poco con él, se ofreció bastante y no paró de intentarlo. Con esta actitud acabará siendo importante.

Sandro

8 I Un dolor de cabeza para la zaga merengue. Keylor evitó que marcase en varias ocasiones, especialmente en un lanzamiento de escuadra que iba a la misma escuadra. Al ser sustituido, fue ovacionado y con su gesto, parece que se despide del malaguismo.

Chory Castro

5 I Entró para darle más profundidad al ataque, aunque no consiguió eso mismo, pero dejó claro que su pierna izquierda sigue siendo útil.

Duda

7 I Saltó al campo para ganarse la tan merecida ovación que La Rosaleda le brindó. Siempre quiso la pelota y dio aire fresco al ataque blanquiazul. Se va la mejor zurda de la historia del Málaga, un hombre que siempre se ha dejado el alma por esta camiseta. La despedida estuvo a la altura de su trayectoria en el club.

Charles

6 I Tuvo algo más de 20 minutos, se mostró ambicioso y por poco no logró el gol en una de las últimas jugadas del encuentro.