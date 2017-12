Previa Lorca - Osasuna : más importante que nunca ganar

Google Plus

Foto: www.osasuna.es

Osasuna tiene la ocasión este miércoles de seguir apretando arriba y acabar bien el año. Tras el empate el sábado frente al Numancia, los navarros ocupan el noveno puesto con 26 puntos. El Lorca, en cambio, sigue sin sumar, ocupando el vigésimo puesto con 16 puntos.

Los rojillos esta semana tienen la oportunidad de sumar seis puntos. El empate en el Sadar supo poco, ya que Osasuna hizo un gran trabajo y se le escaparon dos puntos en el minuto 86. Aún así, esta semana la liga comunicará la resolución del partido aplazado contra el Nàstic y el miércoles los rojillos se enfrentarán al Lorca. Por lo que, si todo sale bien Osasuna podría sumar seis puntos.

Un enfrentamiento en el que ganar importa más que los tres puntos. El Lorca va por mal camino, llevan tres partidos perdiendo y a pesar de que ganen acabarán el año en descenso. Ganar significaría tener esperanzas en la salvación y acercarse al Barcelona B que le pasa cuatro puntos en este momento. Osasuna sumó un punto pero lleva más de un mes sin ganar, por lo que ganar también sería importante para creer en el equipo y en los primeros puestos.

En los últimos tres partidos el Lorca no ha sumado ni un punto, y no ha conseguido ni siquiera marcar ni un gol. El Valladolid le goleó con tres tantos la jornada pasada. El Numancia le ganó 1-0 en Soria y el Lorca perdía en casa 0-2 frente al Oviedo. Además, solo han ganado cuatro partidos y en once ocasiones han perdido. Debido a la situación preocupante que se encuentra el Lorca, el domingo comunicaron la suspensión de Curro Torres como entrenador, Jorge Pérez será el nuevo técnico. Este miércoles recibirán a un Osasuna con hambre de tres puntos.

A Osasuna se le escapan dos puntos

Osasuna hizo un gran partido el sábado, la afición volvió a ver el equipo que no veía en varias jornadas. Pero no consiguió ganar y empató 2-2 en el minuto 84 frente al Numancia.

Los navarros controlaron el partido y el Numancia no creó mucho peligro, pero en las dos ocasiones claras supo marcar. Los dos tantos rojillos los marcó Xisco, partido en el que destacó por su gran trabajo. En el primer gol, Xisco controló el balón, recortó y marco gol. El portero soriano evitó un peligroso balón que Lucas Torró le dio con la cabeza. Marc Mateu metió el primero del Numancia, después de una contra a favor. El segundo tanto de Xisco fue de cabeza tras un gran centro de Lillo. En el minuto 84 se complicaron las cosas para el conjunto navarro, los sorianos marcaban gol de falta (2-2).

El Lorca vuelve a perder

El Lorca volvió a perder y ya suma tres partidos consecutivos sin sumar, ésta vez cayó derrotado en Valladolid 3-0. El Valladolid que llevaba otros tres partidos perdiendo goleó a un Lorca que no reacciona.

Empezaron controlando el partido, pero no aprovecharon esta ventaja. El Valladolid supo darle la vuelta y poco a poco fueron creando ocasiones de gol. A pesar de ir perdiendo 1-0, el Lorca salió la segunda parte luchador. Minutos después se hundirían frente a un Valladolid goleador. Después de esta derrota, el Lorca anunció el cese de Curro Torres como entrenador. Por lo que, el nuevo entrenador será Jorge Pérez, entrenador del filial del Lorca. El partido contra Osasuna será el primero para éste.

Enfrentamientos entre sí

El Lorca y Osasuna nunca se han enfrentado, ya que el Lorca se creó en 2003 y solo tiene catorce años de vida. En estos años, los de Lorca han jugado cuatro años en primera territorial, tres en territorial preferente y tercera división, cuatro en segunda división B y éste es el primero en segunda división. Mientras Osasuna estos catorce años ha estado tres temporadas en segunda división y once en primera.

Árbitro

Daniel Ocón Arráiz (Comité de Árbitros de La Rioja) será el encargado en dirigir el enfrentamiento entre el Lorca y Osasuna. Este temporada es la séptima para el colegiado en la segunda división. Ocón Arráiz de promedio saca cinco tarjetas amarillas por partido y no ha sacado ninguna roja directa. En tres ocasiones ha amonestado con tarjeta roja por doble amarilla. Una de éstas dejó a Fran Mérida tres partidos sancionado. El árbitro no destaca por los penaltis, ya que solo ha señalado uno.

Convocatorias

El Lorca no ha publicado la convocatoria que presentará frente a Osasuna.

