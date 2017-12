Anuario VAVEL Osasuna 2017: una buena delantera que no se ve reflejada cara a gol

Xisco y David celebrando un gol rojillo/ Foto: LaLiga123

Osasuna tiene la suerte de contar con una buena delantera esta temporada. Los tres actuales delanteros llegaron a Pamplona este verano, causando muy buena sensación en la afición rojilla. Los delanteros de la recién acabada temporada habían dejado la plantilla navarra y Osasuna completó el equipo con tres fichajes ofensivos: David Rodríguez, Quique y Xisco. David y Quique estaban entre los veinte goleadores de La Liga 123 en la temporada 2016-17 y Xisco venía del Muangthong United, equipo campeón de la liga tailandesa y de la copa. Por lo que, a priori, causó buena sensación la nueva delantera.

Los tres nuevos delanteros habían aportado mucho en los anteriores equipos y tenían gol que, al fin y al cabo, es lo importante. Pero como siempre pasa, estos datos cambian cuando llegan a Osasuna. A pesar de la ofensiva, Osasuna no está entre los equipos más goleadores. Ya que, en 18 partidos jugados, los rojillos han anotado solo 21 goles. Esto se debe a que en cinco jornadas los rojillos no han conseguido marcar gol, así Osasuna ha marcado 21 goles en trece partidos. Diego Martínez quiere mejorar este dato, por lo que en varios partidos han salido los tres delanteros en el once titular.

Para marcar gol hay que tirar a puerta, y Osasuna pocas veces lo está haciendo esta campaña. En los partidos se puede ver a los delanteros corriendo, peleando cada balón y creando peligro, pero pocas veces acaban la jugada tirando a puerta. Además, muchas veces los balones se quedan muertos, pases que no acaban en jugadores rojillos sino en el rival... Los rojillos ha disparado 63 veces a puerta, es decir, de promedio tres tiros acertados por partido. Los disparos fallados son más. Los navarros suman 89 tiros fallados, por lo que, de promedio, Osasuna falla 4 disparos por choque. Así, en total el conjunto rojillo dispara a puerta en siete ocasiones, un dato que no es muy positivo.

David Rodríguez

David Rodríguez llegaba a Osasuna el 29 de junio. Este delantero llegaba a Pamplona siendo muy importante en la Segunda División, en la temporada pasada conseguía su gol número cien. La plantilla rojilla le recibía con los brazos abiertos, después de que habían perdido a grandes delanteros como eran Sergio León, Kenan Kodro y Oriol Riera.

Las estadísticas ofensivas no son positivas y David si quiere ser titular y ganarse minutos tendrá que trabajar duro. El de Toledo ha disputado 15 partidos y solo ha anotado dos goles. David últimamente está pasando desapercibido, mucha pelea pero poco gol. Aún así el delantero tiene mucha movilidad y desmarques de ruptura.

Quique

Osasuna fichó a Quique el 14 de julio para cinco temporadas. Este fichaje causó ilusión en la afición navarra, ya que el vallisolitano marcó 32 goles en las últimas dos temporadas. Es buen delantero, pero le está faltando el gol. Quique controla el balón, se desmarca bien por la banda, crea peligro, solo le falta ser más eficaz cara a portería. Tendrá que trabajar duro y seguir luchando para mejorar sus datos, puesto que solamente lleva dos goles esta temporada.

Xisco

Hasta el momento, Xisco es el delantero que más ha aportado a Osasuna. El fichaje se completó el 21 de julio, éste llegaba de Tailandia firmando para dos temporadas. El mallorquín disputó la pasada temporada en el campeón de la liga y copa Muangthong United, en el que jugó ocho partidos anotando cinco goles. Además, dejaba el equipo en 2017 como subcampeón de la liga y ganó la Supercopa de Tailandia.

Xisco destaca en la delantera rojilla y es el pichichi actual de Osasuna con seis goles. Además, ha demostrado que Diego Martínez puede confiar en él y se ha ganado la titularidad. El balear debería ser indudable en el once de inicio, aporta todo lo que tiene que hacer un delantero: maneja muy bien el balón, reparte juego, crea peligro y tiene gol. Xisco ha marcado más goles que David y Quique juntos.

Debe notarse la mano desde el banquillo rojillo

Diego Martínez tiene que trabajar duro en lo ofensivo de Osasuna, que cuenta con una delantera muy buena pero no se ve cara al gol. Los tres delanteros tienen características admirables, sin embargo, no están trabajando como deben hacerlo. En los encuentros se les ve luchando cada balón y haciendo gran esfuerzo físico, aún así lo importante arriba es marcar gol, y eso no lo están consiguiendo. Además, los rojillos no han ganado ningún partido en el que han salido los tres en el once titular, por lo que el Diego debería plantearse cambios arriba.

Sin olvidarnos de ellos...

No podemos olvidarnos de los delanteros que no están en la actual plantilla pero que han lucido la camiseta rojilla en 2017. Estos son Sergio León, Oriol Riera, Kenan Kodro y Emmanuel Rivière. Esta delantera no hizo una temporada de diez, pero en general, Osasuna disputó un año para olvidar. Solo consiguió 22 puntos y 40 goles en total frente a 94 en contra.

Sergio León fue el máximo goleador rojillo la pasada temporada con diez goles. El cordobés aportó mucho al conjunto navarro: creaba muchas jugadas de peligro, luchaba cada balón y tenía buen desmarque. Le faltó apoyo arriba. Sergio destacó en una temporada muy floja del conjunto navarro. Aún así, en varias ocasiones Vasiljevic dejó al delantero en el banquillo sustituyéndolo por Oriol y Rivière.

Oriol Riera regresó a Osasuna después de tres años cedido por el Deportivo de la Coruña. El catalán había aportado mucho ofensivamente en temporadas anteriores al conjunto navarro, y la afición le tenía especial aprecio. Pero, Oriol no se lució esta vez en Osasuna. En 22 partidos solo logró anotar cuatro goles. Vasiljevic no confió en él y le dejó en el banquillo en muchas ocasiones. No disputó ni el que sería el último partido suyo en el Sadar. El entrenador lo dejó en el banquillo y no pudo despedirse como el quería.

Kenan Kodro no destacó como lo hizo el año anterior siendo el héroe del ascenso. En una temporada mala de Osasuna, no fue buen año para él, pero tampoco lo fue para ninguno. Marcó siete goles en la segunda vuelta.

Emmanuel Rivière, por su parte, no aportó nada destacable al conjunto navarro. El francés disputó 15 partidos en los que no anotó ningún gol.