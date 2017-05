Míchel: "Nos jugamos la vida"

Google Plus

Foto: Rayo Vallecano

En el mediodía de este viernes, el técnico rayista Míchel comparecía ante los medios de comunicación debido a la previa del partido ante el Huesca que tendrá lugar el sábado 6 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio de Vallecas.

La vida en juego

El entrenador madrileño ha hecho alusión a la citada frase tan importante en su contexto, pero simbólica a la vez, de cara a la afición, al club y lo que hay en juego en el encuentro ante el Levante UD, motivando así a los suyos y mostrándose optimista de que pueden conseguir los tres puntos: ”El Levante UD no puede sacar nada, ya que se tiene que demostrar sobre el campo que el Rayo Vallecano se está jugando la vida".

Dicho en sentido estricto, ya que una derrota le situaría en puestos de peligro a 2ªB; en cambio, una victoria les alzaría a posiciones nobles, luchar por otras aspiraciones, pero sin obviar el día a día y materializar dichos puntos que le permitan certificar la salvación cuanto antes, para empezar a planificar, con fundamento, la siguiente temporada con un objetivo claro: ascender a la máxima categoría del fútbol español.

"El Levante tiene buena plantilla y quien salga va a competir bien”

A colación de lo expuesto, Míchel confía en su plantilla, pero prevé “un partido difícil", ya que "el Levante UD tiene buena plantilla y quien salga va a competir bien”. No se fía de la confianza y/o relajación del equipo granota por ser equipo de Liga Santander la próxima temporada: ”¿Relajados? No les ha dado tiempo a desconectar”. Asimismo, ha elogiado al equipo defendido por Muñiz (ex rayista) y a su cuerpo técnico, que “han demostrado mucho”.

"Mi sueño es hacer que el rayo Vallecano sea cada día mejor". Grandes palabras de Míchel, desde la humildad, con trabajo, pero con ambición y constancia; en declaraciones ofrecidas a la Liga de Fútbol Profesional. El día a día del conjunto vallecano es bueno (moral y juego así lo atesoran), y así lo reflejan sus palabras: ”Lo que estamos haciendo es competir y estar preparados para cada partido. Sabíamos que no iba a ser un camino de rosas”.

Convocatoria

Respecto a la convocatoria, ha añadido que está muy contento con todos sus jugadores, confía en los 24. Ha elogiado a Pablo Iñiguez, que está trabajando muy bien y se consolida en el centro de la zaga junto con Amaya por tercera jornada consecutiva. Del debut de Tomás Mejías con la franja, ha estipulado: ” Tomás Mejías está preparado para jugar, tenía que esperar su oportunidad y ahora le llega. Está bien cubierto el puesto”.

Convocatoria: Mejías, Lucho; Quini, Rat, Amaya, Íñiguez y Zé Castro; Trashorras, Baena, Fran Beltrán, Aguirre, Álex Moreno, Lass, Jordi Gómez; Embarba, Santi Comesaña, Manucho y Javi Guerra.

Posible XI: Mejías; Quini, Amaya, Iñiguez, A.Moreno; Trashorras, Fran Beltrán; Lass Bangoura, Embarba, Aguirre; Javi Guerra.