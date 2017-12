Anuario VAVEL Rayo Vallecano 2017: Álex Moreno, la polivalencia reside en banda izquierda

Google Plus

Álex Moreno celebrando un gol. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Alexandre Moreno Lopera, conocido futbolísticamente como Álex Moreno (Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, 08/06/1993) es un extremo izquierdo reconvertido a lateral durante, precisamente, el año 2017, que actualmente juega en el Rayo Vallecano.

​Un enero con turbulencias

Rumores y una intervención quirúrgica marcaron enero para Álex Moreno

El año que está a punto de acabar, ha sido un año para el joven en el cual su faceta futbolística ha variado más de lo que él mismo podría imaginar. Si los rumores de su posible fichaje o cesión al Alavés, marcaban la actualidad del extremo a primeros del presente año -el cual no se produciría- una lesión frente al Córdoba marcaría la preocupación de Baraja en cuanto a su recuperación. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una fractura en el tercer metacarpiano de la mano derecha, que le apartó de los terrenos de juego tan sólo durante el partido ante el Sevilla Atlético, debido a su buena forma física.

Álex Moreno celebrando un gol. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Nueva posición

Baraja apostó por retrasar su posición en banda izquierda

Con la llegada de Rubén Baraja -que ya le había tenido bajo sus órdenes durante la estancia de ambos en Elche-, Moreno poco a poco ganaba mayor importancia en el equipo. Pero quizás el técnico vallisoletano echaba en falta su faceta goleadora -sólo logró tres tantos durante el año 2016 en el Rayo, todos jugando como extremo-, por lo que optó por probarle en su misma banda natural, pero protegiendo la retaguardia. El versátil jugador respondió bien, tanto a nivel físico como táctico, por lo que el entonces míster de los franjirrojos, siguió apostando por él en esa demarcación. Incluso en esta posición marcó frente al Mallorca -su exequipo al que ya marcó en la ida-, pero su gol no fue suficiente para ganar el encuentro.

Álex Moreno celebrando un tanto. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Míchel también apostó por él en el lateral

Míchel también le retrasó hasta la posición de lateral

Tras los malos resultados y con el miedo del descenso acechando, Baraja fue destituido y en su lugar Míchel tomó las riendas del primer equipo. Para el técnico madrileño, Moreno siguió siendo importante, en principio, en su posición natural. Cuando Míchel ya fue conociendo en mayor medida a los jugadores, también le retrasó hasta la posición de lateral, disputando la mayoría de los partidos. El extremo entraba en los planes del preparador por delante de Nacho, Rat, o el entonces prometedor jugador del filial, Akieme. Disputó 37 partidos a lo largo de la temporada 16/17, brindando cuatro asistencias y perforando la portería rival en cuatro ocasiones.

Álex Moreno tratando se librarse de un rival. Fotografía: La Liga

Rumores estivales

Durante el período estival, los rumores acerca de su marcha volvían a escena

Durante el período estival, debido al gran rendimiento ofrecido por el jugador, los rumores acerca de su marcha a un nuevo equipo volvían a escena. En este caso la otra parte interesada no sería el Alavés, si no el Girona. Además, el equipo recién ascendido se marcaba el objetivo de adquirirle a él en propiedad junto a un claro competidor, Johan Mojica, quien finalmente fue cedido durante la temporada 17/18 al equipo dirigido por Pablo Machín. El polivalente futbolista, en cambio, se mantuvo en la entidad madrileña.

Álex Moreno: "Ha habido ofertas, pero me siento importante en el equipo" Moreno, en una entrevista concedida a este medio, admitió las ofertas durante el verano: "Ha habido ofertas, pero me siento importante en el equipo", dijo textualmente. Haciendo referencia a que no quiso marcharse debido a la importancia del lateral en los objetivos planteados por Míchel esta temporada.

Álex Moreno corriendo tras un balón. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Titularidad

El rendimiento ofrecido durante la pretemporada en los minutos jugados fue clave para que Míchel, quien durante esos partidos también dio oportunidades a Akieme y a Rat, el habilidoso lateral sobrepasaría a sus competidores a la hora de comenzar la temporada.

Álex Moreno se instauró en el once titular desde el principio de temporada

Un Rayo, renovado a nivel de plantilla con numerosos fichajes, dio comienzo a la temporada 17/18, en la que Álex Moreno se instauró con gran contundencia en el once titular. Contadas veces Akieme ha sido titular. Tan sólo se pudo ver en el partido de copa ante el Tenerife -partido que los madrileños perdieron por un contundente 0-3 y quedaron eliminados de la competición-. Y otras dos ocasiones en liga, ante el Almería, donde posiblemente Míchel le permitió descansar para no acumular carga física, al ser este un partido intersemanal, y ante el Alcorcón.

Álex Moreno conduciendo el balón. Fotografía: María Olmo

Derbi para la memoria de Álex Moreno

En el derbi ante el Alcorcón, Álex Moreno tenía la función de revolucionar el partido: gracias a su actuación, el equipo logró la victoria

En este último derbi -que fue de infarto para cualquier aficionado rayista-, Míchel sorprendió con la suplencia de Moreno, saliendo en su lugar el ecuatoguineano. Los alfareros se adelantaron en el marcador, y el técnico necesitaba una solución rápida. Por lo que recurrió al de Sant Sadurní d'Anoia, y el Rayo Vallecano pareció otro. Era el minuto 76 cuando el barcelonés saltaba al campo, y sólo tardó cinco minutos en empatar el encuentro en un gol de los más extraños que se han visto durante el 2017. El balón despejado por un rival tras un centro, impacta en su rostro y se cuela hasta el fondo de la red. La incredulidad de todos los jugadores que se encontraban sobre el césped y la propia expresión del futbolista lo decía todo, la suerte estaba de su lado. Partido que gracias a que el lateral funcionó como revulsivo, el Rayo acabó ganando en los últimos minutos por medio del segundo tanto, obra de Raúl de Tomás.

Álex Moreno conduciendo el esférico. Fotografía: La Liga

Primera cartulina amarilla

Ante el Lugo recibió su primera cartulina amarilla de la temporada

Durante el último encuentro disputado hasta el momento de la temporada -ante el Lugo-, el lateral recibió su primera cartulina de la campaña. Por lo que el técnico no debería tener problemas con el catalán en cuanto a amonestaciones ni probablemente se perderá partidos por acumulación de tarjetas.

​Moreno no se lo pondrá fácil a Akieme en 2018

Akieme seguirá sin tenerlo fácil durante el 2018

Además, su trabajado fondo físico le permite aguantar bastantes golpes durante un partido sin acabar con graves lesiones, y ganar disputas con los rivales con solvencia. Por lo que Akieme seguirá sin tenerlo fácil durante el 2018 para encontrar un hueco en el flanco izquierdo.

Álex Moreno aguantando el balón frente a un rival. Fotografía: La Liga

Futuro del polivalente futbolista

Álex Moreno se está ganando a pulso estar en la máxima categoría del fútbol español

El año 2017 para el potente jugador no comenzó de la mejor manera posible a nivel grupal, pero a nivel individual le ha servido para crecer en gran medida como futbolista. Pero está claro que, a pocos días de que termine el año, con su equipo en cuarta posición y con más de 1.500 minutos a sus espaldas hasta el momento durante la temporada 17/18, el año 2018 vendrá cargado de sorpresas para el joven. Se está ganando a pulso estar en la máxima categoría del fútbol español con el Rayo Vallecano. Por lo que no sorprendería que en este nuevo año, la renovación del extremo reconvertido se haga efectiva. Finaliza contrato en junio del próximo año, y es una pieza clave en uno de los equipos favoritos al ascenso.