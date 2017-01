El Sevilla, la bestia negra del Real Madrid

Google Plus

Foto: Antonio Pozo

Al final llegó. El Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada 40 partidos después en Sevilla. El conjunto hispalense es un especialista en aguarle la fiesta a los blancos. Hasta 46 veces se ha alzado el equipo andaluz por encima del marcador contra la escuadra de Concha Espina, y lo curioso es que, de esas 46 ocasiones, 12 se convirtieron en la primera derrota de los merengues en liga. Es decir, al Sevilla le gusta "estrenar" al Madrid y convertirse en la primera plantilla que le muestra la cara amarga de este deporte.

Pero no solo queda ahí el dato. El club de Nervión también se convirtió en el primer equipo en frenar al Madrid de Pellegrini (aquel encuentro será recordado por la mano milagrosa de Casillas a Perotti) y al Madrid de Benítez (los blancos perdieron 3-2 con goles de James y Sergio Ramos de chilena), por lo que se les podría catalogar como la bestia negra de los madrileños. Tan solo el Barça se asemeja un poco a esta "racha" espectacular que parece adormecer a los actuales campeones de Europa y que convierte sus visitas al Sanchez Pizjuán en auténticas pesadillas.

La del pasado domingo no iba a ser menos. Los merengues se adelantaron con un tanto de Cristiano Ronaldo de penalti, pero a falta de menos de un minuto para el final, y justo después de que Sergio Ramos introdujera el esférico en su propia portería, Jovetic, recién llegado al conjunto de Sampaoli desde Italia, culminó la remontada de los hispalenses y cerró, por consecuencia, el mayor récord de imbatibilidad de un conjunto español. Eso sí, el Sevilla no es la primera vez que experimenta esto, y es que, en 1980, los andaluces cerraron la racha de 38 duelos sin perder en La Liga que ostentaba la Real Sociedad. Casi nada. Puede que el Sevilla no solo sea la bestia negra del Real Madrid, sino también de la propia Liga.