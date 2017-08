El Real Madrid peleará para que Ramos pueda jugar la próxima jornada

Sergio Ramos en un partido / Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Con la de este domingo en Riazor, primera amarilla en el 53 y segunda en el 92, Sergio Ramos suma 18 tarjetas rojas en los 405 partidos que lleva disputando en Primera División. Con esta cifra se convierte en el jugador con más expulsiones en Liga, al lado de Pablo Alfaro (418 encuentros) y Xavi Aguado (383).

Sergio Ramos fue amonestado por el siguiente motivo: ''Disputar el balón a un adversario con el brazo en alto de manera temeraria", según reflejó en el acta el colegiado González González.

el defensa andaluz vio la primera amarilla al comienzo de la segunda parte en una acción en la que los jugadores del Deportivo pidieron la expulsión del central, tras propinar un manotazo a Schar. De lo que Sergio ha dicho: ''Él me dio un cabezazo en el pómulo, lo aparto y bueno... se toman también decisiones que hay que respetar''.

Aunque para el club blanco y el jugador, la acción no es de amonestación y se va a recurrir.



"La segunda tarjeta es dudosa y el club valorará la posibilidad de recurrir", Emilio Butragueño.



De momento, el jugador sevillano tendría que cumplir un partido de sanción, en principio, por lo que se perdería el choque contra el Valencia. Esta situación ha molestado a Zinedine Zidane que de momento ya se queda sin Cristiano Ronaldo y sin Ramos.

"No estoy contento con lo que pasó con Sergio. No me gusta ver salir a un jugador y ya está, pero es algo que no podemos cambiar. No sé si la tarjeta a Ramos ha sido justa, lo tengo que ver luego, pero no voy a hablar de eso. Él salta, una falta y se acabó. Pierdo un jugador y no puedo estar contento", dijo en rueda de prensa, tras el encuentro con el Deportivo de La Coruña.