Butragueño: ''La circulación de la pelota era más difícil porque el campo estaba seco''

Google Plus

Emilio Butragueño en rueda de prensa / Foto: Dani Mullor (VAVEL)

El Real Madrid venció por 1-2 al Getafe en la casa del azulón. Tras el parón de selecciones volvía la Liga y los blancos demostraron su imbatibilidad fuera de casa. Los de Zizou se llevaron por tanto, los tres puntos de la victoria y se colocaron así en la segunda posición de la tabla de clasificación, con 17 tantos. Aunque si hay algo que se comenta además de la victoria blanca, es el estado del césped del Coliseum Alfonso Pérez.

Tras el partido, Emilio Butragueño, actual Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, declaró ante los medios de comunicación sobre este tema: ''Estaba un poco lento, la circulación de la pelota era más difícil porque el campo estaba seco, pero insisto, en esta última jugada nos ha ayudado''.

''Creo que hoy en día el estado del césped es inmejorable'', Ramón Planes.

Cosa que no ha gustado mucho a Ramón Planes, Director Deportivo del Getafe y le ha contestado así al directivo blanco: ''El césped es para los dos rivales y no nos tenemos que quejar ni unos ni otros por el estado del césped. Ojalá Butragueño en su época hubiera tenido este césped'', añadió.

El técnico francés, Zinedine Zidane también aseguró que el campo del Coliseum Alfonso Pérez de Getafe no estaba del todo bien: ''Con el calor se seca rápido, pero bueno, esto es lo que nos tocaba hoy y no hay que buscar excusas, es así, el campo a veces es lo que es'', añadió el galo.

Aunque esto no supuso ningún problema para los blancos: ''Hemos tenido un poco de dificultad en algunos momentos y luego hemos encontrado el hueco'', concluyó Zizou.

''La hierba estaba un poco alta y seca'', Zidane.

Sin embargo, por mucho que Ramón Planes diga que el estado del césped a día de hoy, en pleno 2017, es estupendo, algunos jugadores del Real Madrid como Marcelo y Lucas Vázquez, también opinaron lo contrario, pero recalcaron que no es algo trascendental. ''Esto no es lo más importante. Cada uno juega como tiene que jugar, nosotros intentamos adaptarnos a los campos pero no hay ningún problema'', confirmó Marcelo a los medios.

Por su parte, Lucas Vázquez declaró: ''Estaba claro que el césped hoy estaba alto, estaba seco y no nos beneficiaba pero bueno, tampoco hay que poner ningún tipo de excusa''.

Sin embargo para el directo azulón no había nada que reprochar: ''Creo que hoy en día el estado del césped es inmejorable. Tanto hablar del césped me molesta porque aleja lo que es el juego'', concluyó Planes.