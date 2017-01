La Real Sociedad boicotea a Gol TV

Foto:Giovanni Batista / VAVEL

Los periodistas de GOL TV esperaron y esperaron, pero lo hicieron en vano, porque ni Eusebio Sacristán, entrenador de la Real Sociedad, ni ningún jugador txuriurdin atendió a sus cámaras de acuerdo a las directrices del club donostiarra. La Real mostró de esta manera su enfado por el horario del partido contra el FC Barcelona correspondiente a los cuartos de final de Copa del Rey, así como por tener unas 50 horas menos que los culés para descansar y preparar el choque copero. Dicho encuentro se disputará el próximo jueves, a las 21:15 horas, coincidiendo con la víspera del día de San Sebastián y el izado de bandera de la ciudad.

Posteriormente, los responsables del club explicaron a los miembros de GOL televisión las razones del ‘boicot’ a sus cámaras, protesta por los horarios establecidos, algo que criticaron desde el plató del programa Los Lunes Al Gol.

Con el objetivo de explicar la decisión del club y el porqué de su actuación, Jokin Aperribay habló con El Partidazo de COPE. El presidente se mostró rotundo y seguro en su decisión: "Como no se nos ha escuchado, hemos decidido no hablar. Si él no nos escucha, no hablamos en su cadena de televisión". El presidente criticó que, mientras los partidos de Barça y Real Madrid pueden alterarse, no han permitido cambiar el choque para que no coincida con el día de San Sebastián. Además, desde el club pidieron a Gol y LaLiga adelantar el encuentro ante el Málaga al domingo para tener un días más de descanso, algo que se realizó "hace tiempo", pero éstos decidieron ignorar su petición.

"Poner un partido en la previa (del día de San Sebastián) es como poner un partido en Sevilla en Viernes Santo", explicó Aperribay, que, aun así, expresó su deseo de que la afición acompañe al equipo en busca de la machada ante los de Luis Enrique, "Esperemos que la afición nos acompañe, es un partido muy importante. Los socios no van a pagar y las entradas, baratas".