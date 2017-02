Previa Real Sociedad - Eibar: derbi guipuzcoano con sabor a Europa

Google Plus

Fotomontaje: Anxo Rei

El equipo txuri urdin juega el martes a las 19:30 horas contra el Eibar, en un encuentro con sabor europeo.​ Anoeta será una fiesta de aficiones, entre dos clubes guipuzcoanos que buscan jugar competición europea la temporada que viene. El territorio guipuzcoano goza de buen fútbol y aspiraciones de ambos clubes a jugar en Europa la temporada que viene. ​El aliciente está en la vuelta de Asier Riesgo a la que fuera su casa, y en la clasificación de los locales y los visitantes, ambos equipos están en la parte alta y tanto los realistas como los armeros tienen la posibilidad de disputar la Europa League en la 2017/2018.

La afición txuri urdin y armera teñirán las gradas de los colores de ambos conjuntos, azul y blanco para los locales, y el blaugrana característico de la primera equipación de los de Mendilibar.​ Una tarde donde se podrá disfrutar una vez más en la previa del "pintxofútbol" dirigido a los estudiantes con una entrada de diez euros más consumición y pintxo por el precio de dos euros en los bares de los alrededores del estadio. Un encuentro marcado por la última victoria de ambos equipos, y un derbi con sabor a Europa.

Mirando a Europa

El Eibar de José Luis Mendilibar se encuentra en la séptima posición, en una situación ideal para el club. Sumados 38 puntos, en 24 jornadas, una victoria certificaría la permanencia un año más en Primera División, y por lo tanto, podrían aspirar a cotas más altas este año. ​Los armeros están mostrando ser efectivos en Ipurúa, con un juego directo y un goleador como Sergi Enrich, y un centrocampista ofensivo como Adrián y un jugador de banda que marca las diferencias como Pedro León, ​que llevan al Eibar a ser un equipo de referencia en La Liga. El último resultado tres a cero contra el Málaga es una señal más que evidente de lo que puede dar este equipo esta temporada.

Fuera de casa, los números no dicen lo mismo. Los armeros han conseguido 12 puntos de los 33 posibles, ganando tres partidos, empatando otros tres, y perdiendo en cinco de ellos. Mendilibar y los jugadores son conscientes de la importancia de puntuar fuera de casa, si no quieren ver descartado su sueño de jugar en Europa.

Jovetic, en la pugna con Escalante | Foto: Fran Santiago (Vavel)

Escaparate a la Champions

La Real Sociedad llega al derbi, tras la última victoria contra Las Palmas por la mínima con un gol del capitán Xabi Prieto, aprovechando un error del guardameta Javi Varas. Los realistas merecieron menos premio, ante un rival superior y que se topó con un gran Rulli, que detuvo todos los disparos de los atacantes del equipo canario. El equipo de Eusebio Sacristán, gana como los grandes clubes, sin jugar a un alto nivel y estar a merced del rival, asestando un golpe en el encuentro, a través de una mínima oportunidad que deja el rival. ​Contra el Eibar, el club realista debe demostrar la superioridad de presupuesto y de platilla comparándola con los armeros, y la situación de local ante su afición.

En caso de conseguir una victoria, los realistas exigirían al Atlético ganar su encuentro contra el Deportivo, porque en casa de no sumar los tres puntos, el equipo de Eusebio se situaría en la cuarta posición y le arrebataría la plaza de Champions a los colchoneros.​

Los jugadores de la Real celebran uno de los tantos anotados en Anoeta. Foto: Oscar Alonso

Derbi favorable para los realistas

La Sociedad Deportiva Eibar no conoce la victoria en Anoeta. Los armeros han puntuado en dos ocasiones​, con un empate a uno y un empate a cero, ambos encuentros disputados en Segunda División. Los realistas han ganado los precedentes disputados en Anoeta, en la temporada 2014/2015 con un uno a cero en el marcador, y gol de Xabi Prieto, y en la pasada temporada con dos goles a uno, y un doblete para el usurbildarra Imanol Agirretxe. Las historias del derbi gipuzcoano, son tildados de mucha entrega, pelea y competencia entre el hermano grande y el pequeño. Sin embargo, el equipo grande se impone al pequeño, y los armeros quieran dejar atrás la historia, para escribir un nuevo capítulo en su libro de fantasía de esta temporada.

Temporada Jornada Local Resultado Visitante 2007-2008 23 Real Sociedad 1-1 S.D. Eibar 2008-2009 11 Real Sociedad 0-0 S.D. Eibar 2014-2015 20 Real Sociedad 1-0 S.D. Eibar 2015-2016 14 Real Sociedad 2-1 S.D. Eibar

Undiano Mallenco será el colegiado

El encuentro que enfrentará a Real Sociedad y Eibar se disputará en el Estado de Anoeta (San Sebastián, Gipuzkoa). El aforo del feudo blanquiazul es de 32.076 espectadores.

El colegiado designado para dirigir el choque entre Real Sociedad y S.D.Eibar fue el navarro Undiano Mallenco. Será la primera vez en liga que el colegiado navarro dirija al conjunto donostiarra. La última vez que lo hizo fue en el empate a uno entre Real Sociedad y Valladolid, en los 1/16 de final de la Copa del Rey.

A la S.D. Eibar, por su parte, no la ha dirigido en una sola ocasión en lo que va de temporada.

Ambos entrenadores hablan de la dificultad del choque

Eusebio Sacristán compareció para ofrecer la previa del derbi ante la S.D. Eibar. El técnico aseguró que tiene a su disposición a la mayoría de la plantilla, aunque no descartó la posibilidad de realizar rotaciones, para dar descanso a algunos jugadores: “Todos están bien hasta este momento. Estamos contentos y preparados para el partido de mañana”.

El técnico no se mostró sorprendido por el buen bagaje clasificatorio de su rival, el Eibar, al que considera un equipo “muy consistente, con un funcionamiento muy efectivo. Tiene muy claro su funcionamiento, lo lleva a cabo con una efectividad enorme, algo que le permite sumar muchos puntos. Para ganar al Eibar tendremos que hacerlo muy bien”.

Por último, hizo referencia al eterno debate que rodea la posible renovación de Xabi Prieto. El técnico no dudó en asegurar que estaría encantado de tener al capitán por una temporada más: "Es un lujo tener a Xabi Prieto en el equipo. La Real tiene un abanderado en él. Me gustaría que siguiese".

Mendilibar también ofreció la previa del partido, en una comparecencia en la que habló de su rival en términos de constancia. “La Real está siendo bastante constante desde hace una vuelta. Aun no jugando bien es capaz de sacar los partidos adelante. Pero no me sorprende en exceso porque el presupuesto indica que debe estar ahí”.

A pesar del gran estado de forma de su equipo, Mendilibar se mostró tajante a la hora de afirmar que la Real es un equipo superior, y que por lo tanto, debería situarse por encima en la clasificación a final de temporada: “Por presupuesto que la Real debe estar por encima de nosotros, y lo normal es que termine la temporada por encima de nosotros. Pero no todo es dinero y el Sevilla está demostrando que sin llegar a ese nivel económico le está tuteando la Liga al Barcelona y al Real Madrid”.

Lista de convocados

Eusebio Sacristán ha ofrecido la lista de convocados para medirse a la S.D. Eibar. El técnico vallisoletano perderá por lesión a Willian José, Agirretxe y Carlos Martínez, además de los descartes por decisión técnica como son Markel, Gaztañaga, Elustondo y Bardají.

La lista de convocados es la siguiente: Rulli, Mikel, Illarramendi, Iñigo, Juanmi, Granero, Xabi Prieto, Vela, Toño, Canales, Zurutuza, Oyarzabal, Yuri, Zaldua, R. Navas, Concha, Bautista, Odriozola.

Mendilibar también ha ofrecido la lista de 18 convocados, de la que se caen los lesionados Riesgo, Fran Rico, Nano, Juncá y Kike García, además del sancionado Ander Capa.

La lista de convocados es la siguiente: Yoel, Markel Areitio, Anaitz Arbilla, Mauro Dos Santos, Ivan Ramis, Lejeune, Gálvez, Antonio Luna, Dani García, Gonzalo Escalante, Adrián González, Rivera, Pedro León, Takashi Inui, Bebé, Sergi Enrich, Ruben Peña y Josué.

Posibles onces



​