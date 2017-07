Presentación de las camisetas para la 2017/2018

Presentación de las camisetas para la temporada 2017/2018. Foto: Real Sociedad

Las nuevas camisetas de la Real Sociedad han sido presentadas este mediodía en la página web del club. La equipación para la próxima temporada, donde la Real disputará competición europea, ya está a la venta de todas las aficionados a través de la tienda online por un precio de 70€ para los adultos, y 65€ para los niños en la dirección www.beta.realsociedad.com. Los abonados tendrán un descuento habitual del 10% para la adquisición de las camisetas.

Dado que se ha estrenado la nueva tienda online de la Real Sociedad, los aficionados no tendrán que pagar los gastos de envío, si compran la camiseta antes del 6 de julio.

Tiendas oficiales

Las camisetas se pondrán a la venta el 7 de julio en las tiendas oficiales de la Real Sociedad, en la calle Elkano 4 y el Estadio de Anoeta. Los aficionados podrán pasar a comprar la nueva camiseta de 10 a 13:30 y de 16 a 20 horas en el Estadio de Anoeta, y en la calle Elkano 4 de 10 a 20 horas.

Expectación por las nuevas camisetas

Las camisetas han causado revuelo entre la afición, principalmente, la primera equipación que resalta por el abusivo número de rayas que contiene. Los aficionados han mostrado su descontento por el diseño que Adidas ha planteado en la camiseta de franjas verticales azules, argumentado que " veo mucha raya en medio". La novedad para la 2017/2018 es la presencia en la parte trasera del "txantxagorria", el petirrojo, un pájaro que representa el apoyo al euskera por parte de la Real Sociedad, y dar alas al idioma y volar en Europa allá donde vaya el equipo txuri urdin.

Primera equipación para la próxima temporada | Foto: Real Sociedad

Imagen en 3D del "Euskararen txantxagorria" | Foto: Real Sociedad

La segunda equipación ha resultado más atractiva por su llamativo color seleccionado, que nunca antes se había utilizado en la Real Sociedad. Es un color granate, con dos botones en la parte superior de la camiseta, y realza un look más moderno, combinando con un clásico cuello mao que le aporta clasicismo y a su vez sigue la línea “From the stadium to the Street”, para que la afición también la pueda vestir en la calle.

Segunda equipación| Foto: Real Sociedad

Estas camisetas son las que vestirá el club realista en la temporada 2017/2018. Aún no se ha presentado la camiseta con la que la Real jugará en la Europa League. Esta elástica se pondrá a la venta una vez se realice el sorteo de la fase de grupos y el equipo conozca quiénes son sus rivales. La camiseta de la Europa League será la misma a la que vestirá en La Liga, sólo que adaptada a la competición europea.