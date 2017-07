Diego Llorente: "Voy a darlo todo para que el equipo consiga sus objetivos"

Imagen: Real Sociedad

La Real Sociedad se ha hecho con los servicios del central, Diego Llorente. Para darle la bienvenida y para presentarlo a la afición donostiarra, el club organizó el clásico acto de presentación, aprovechando la ocasión para mostrar la nueva equipación para la temporada 2017/18. El nuevo zaguero de la Real dejó algún que otro titular y aclaro sentirse muy contento, en la mencionada rueda de prensa en la que como no, VAVEL estuvo presente para estar al tanto de las declaraciones del madrileño.

Imagen: Joseba Ormazabal

En primer lugar, Diego se dispuso a agradecer la confianza depositada en él y señaló que la Real es un equipo fuerte, por lo que no dudó en recalar en él. Además añadió lo bien que se siente en la ciudad y la ilusión que tiene por empezar: "Lo primero, agradecer tanto al presidente como a Loren la confianza que han depositado en mí. Desde el primer momento en el que supe el interés de la Real no me lo pensé. Creo que es uno de los equipos punteros y es un paso en mi carrera profesional muy importante. Después de dos cesiones necesito estabilizarme como jugador. Todo de lo que me han hablado, estoy comprobando que es cierto, tanto el equipo como la ciudad. Quiero transmitir a todo el mundo la ilusión que tengo por empezar".

El de Madrid prosiguió hablando sobre los objetivos que se ha marcado a nivel individual y colectivo: "El principal objetivo que tengo es empezar bien la pre-temporada, con la máxima ilusión posible y coger la forma lo antes posible. Una vez ya empiece la temporada, a nivel nacional como a internacional, ser ambiciosos. Hay que tener esa parte de realistas, porque creo que es buena en el fútbol. Pero siempre con la máxima ambición, porque este club merece luchar todos los partidos para ganar".

Diego añadió que no tuvo dudas para decantarse por la Real, sabiendo que es un club puntero que se adapta a sus cualidades: "Cuando supe el interés de la Real, no me lo pensé. Sobre todo por el ámbito deportivo que creo que la Real Sociedad es un equipo que está dando una imagen muy positiva de juego. Pienso que la Real me viene muy bien para mis características personales".

Cuando fue preguntado por el míster y por su polivalencia respondió lo siguiente: "Tanto con el míster, como con los compañeros tuve un primer contacto, donde comprobé que es un vestuario muy bueno. En cuanto a la segunda pregunta, siempre se me ha visto como central, pero estoy a disposición del técnico. Nunca hay que cerrarse puertas como jugador. Siempre estoy abierto a jugar donde el míster lo requiera ". No obstante, Diego Llorente se mostró consciente de la competencia que tendrá, declarando lo siguiente: "Se que la competencia iba a ser dura. Hay grandes jugadores en mi puesto, pero vengo con la máxima ilusión y con ganas de aportar. Voy a darlo todo para que el equipo consiga los objetivos".

Por último, el protagonista de la tarde concluyó reiterando en lo que supone fichar por la Real: "Supone un paso importante en mi carrera. Después de dos etapas como cedido en el Rayo y Málaga, era el momento de dar un paso más allá y no hay mejor manera de hacerlo que en un club grande como es la Real Sociedad. No ha sido fácil dar ese paso, pero creo que es el paso correcto y ahora mismo, mi cabeza está centrada en aportar lo máximo a la Real y que juntos podamos conseguir todo lo posible".