La defensa más goleadora

Llorente celebra su gol frente al Betis / Foto vía La Liga

Se suele decir que un defensa no debe medir su nivel por los goles que marca a lo largo de una temporada, sino por los que encaja. Pero esto no siempre es así. La temporada defensiva de la Real no ha empezado bien. El conjunto 'txuri-urdin' ha encajado 20 goles en los diez partidos que llevamos de temporada; es decir, una media de dos goles por partido.

Y es que los de Eusebio solo han dejado tres veces la portería a cero. Frente al Villarreal tres a cero, Rosenborg cuatro a cero y el último partido contra el Alavés cero a dos. Lo cual quiere decir que, cada vez que la Real encaja, lo hace casi tres veces en cada encuentro. Pero esto no es un problema individual.

Los defensas que más han jugado, que son Odriozola, Llorente, Aritz y Kevin, han dado un gran rendimiento. Quizás el último es el que más flojo se ha mostrado en defensa, sobre todo en los primeros partidos. Aritz, y más aún Llorente, han rayado a un gran nivel defensivo en la mayoría de los partidos, por lo que el problema es más grupal que individual.

Llorente, desatado de cara a gol

Pero es que, a parte de su buen rendimiento defensivo, en ataque están siendo una de las grandes bazas del equipo. Diego Llorente ha marcado ya cinco goles, siendo uno de los máximos goleadores del equipo. Por su parte, Aritz ha marcado dos goles, uno contra el Valencia y el último ante el Alavés, y Kevin uno contra el Madrid.

De momento, ni Íñigo ni Navas se han estrenado, si bien ambos han jugado muy poco por las lesiones, por lo que es probable que, en cuanto terminen de integrarse en la dinámica, marquen. De esta forma, la zaga donostiarra lleva ya ocho goles, lo cual supone un tercio de los goles marcados. Una estadística bastante notable para una defensa muy goleadora.