Dos realistas presentes en el mejor once de la jornada | Foto: realsociedad.com

El pasado jueves volvía el fútbol a Anoeta de la mano de la Uefa Europa League. Tras conseguir una abultada victoria a domicilio frente al Vardar, por cero a seis, los donostiarras recibían en casa a un dolorido equipo Macedonio, que tenían como premisa dejar una buena imagen en Donostia y tratar de sacar algo positivo.

La Real por su parte, no se podía permitir un tropiezo si quería seguir en la lucha por el primer puesto, y de eso se encargaron Juanmi, De la Bella y Bautista, marcando un gol cada uno para que los tres puntos no se movieran de Anoeta. Con ese resultado y el empate del Zenit en tierras noruegas, la Real sigue segunda de grupo pero depende de sí misma para pasar a los dieciseisavos de final como primer clasificada.

Pero más allá del resultado y que casi dos meses después Anoeta volvía a apagar sus focos disfrutando de otra victoria de su equipo, cabe destacar otra gran actuación de dos realistas que propiciaron su aparición en el mejor once inicial de la jornada según la UEFA Europa League. Ellos son Sergio Canales y Alberto De la Bella. Aunque en Liga no suelan ser de la partida de Eusebio, acaparan mucho protagonismo en competición europea, y su aparición en este once de la jornada es reflejo de ello.

El cántabro es el máximo asistente de la competición con cinco pases de gol, y no podía fallar con su cita la pasada jornada. Primero, botó un gran saque de esquina que Juanmi se encargó de rematarlo y así, abrir la lata en Anoeta. A menos de diez minutos para el final llegó la segunda asistencia de la noche para Canales, y es que fue él el encargado de colgar rápido una falta al área, lo cual sorprendió a la defensa y no a Jon Bautista, que consiguiendo batir al meta con un zurdazo cruzado, finiquitó el encuentro.

Mientras que unos asisten, otros marcan. Y aunque no asuma un rol donde pueda perforar en muchas ocasiones la portería rival, De la Bella demostró tener una calidad y capacidad enorme para marcar. ¡Y qué gol! Gorosabel colgaba un balón difícil de rematar para los delanteros, al ir poco tocado y bastante pasado, pero fue entonces cuando apareció el catalán para lograr el segundo de la noche para los txuri urdines con un voleón que por poco rompe la red de la portería del fondo sur (o lo que queda de ella).

Ahora, toca viajar a Noruega para enfrentarse al Rosenborg y tratar de conseguir una victoria que certificaría su pase a la siguiente ronda; quedando aun por saber en que posición lo haría.