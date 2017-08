Previa CD Tenerife - Real Zaragoza: Que comience el juego

Google Plus

Vuelve. Como si de un anuncio de “El Almendro” se tratara, el fútbol siempre vuelve. O mejor dicho, nunca acaba. Y es que, tal y como acabó la temporada pasada, comienza esta, con un Tenerife - Real Zaragoza. El Real Zaragoza inicia su quinto proyecto en la categoría de plata, y lo hace visitando el feudo de un rival que se presupone directo, aunque, en esto del fútbol, y más en esta categoría, está más que demostrado que poner etiquetas no funciona.

Sin ir más lejos, la temporada que finalizó el pasado junio dejó al Tenerife a un solo gol del ascenso en Getafe, cuando no era considerado un candidato al ascenso, mientras que el Real Zaragoza, candidato al ascenso en principio, se salvó de un descenso que hubiese sido fatídico a la categoría de bronce del fútbol español en la penúltima jornada. Es bastante obvio y está lo suficientemente demostrado que las etiquetas no son compatibles con la división de plata del fútbol español. Es decir, absténganse carteles y predicciones.

42. 42 son las fechas que marcará en rojo el aficionado zaragocista. Y este viernes tachará la primera de ellas. 42 fechas en las que habrá momentos de euforia, de pesimismo… en fin, que vamos a contarles que no sepan. Los aficionados zaragocistas tienen que llevar la lección aprendida, y estar unidos. La temporada es larga, muy larga, y hasta las cinco últimas jornadas no habrá nada decidido. Hay que remar todos juntos, y esperar que la visita al Heliodoro conlleve la primera victoria, y por consiguiente, los primeros tres puntos de esta nueva campaña.

Más luces que sombras en pretemporada

El Real Zaragoza llega al choque de este viernes tras una pretemporada en la que tan solo ha sumado una victoria, la lograda en Pinilla frene al Levante por 2-0. Un empate en Las Gaunas frente al Logroñés, y cuatro derrotas frente a dos Segunda B (Villarreal B y Mirandés), un Segunda (Nástic) y un primera (SD Eibar, en el trofeo Carlos Lapetra). Si bien es cierto que, como su propio nombre indica, la pretemporada es una fase de transición, de pruebas tácticas y de puesta a punto física para llegar en las mejores condiciones al inicio de la campaña. Grandes campañas han venido precedidas de nefastas pretemporadas, y viceversa. Sin ir más lejos, el Real Zaragoza la pretemporada pasada demostró fiabilidad en defensa y falta de acierto en ataque, y en Liga fue totalmente lo contrario.

Problemas en ataque

Por su parte, el CD Tenerife llega al choque sin poder contar a pleno rendimiento con sus dos fichajes en ataque, Juan Villar y Víctor Casadesús. El primero, podría disputar algunos minutos según ha confirmado en rueda de prensa el técnico Martí, mientras que el segundo estará dos o tres semanas de baja. En su lugar, el técnico podría improvisar con Suso en punta de ataque o darle la oportunidad al delantero del filial Brian Martín. La pretemporada que ha realizado el Tenerife tampoco ha sido excesivamente buena, con tan solo dos victorias en seis partidos ante combinados de menor entidad.

Juan Villar | FOTO: CD Tenerife

Habrá que ver cómo reacciona esta temporada un equipo que ha perdido varios puntales como Gaku Shibashaki o Amath Ndiaye, jugadores que compartirán vestuario en el Getafe CF. Han realizado un total de nueve incorporaciones hasta el momento, siendo la última anunciada la del extremo exzaragocista Paco Montañes. Además, se habla de un posible ofrecimiento de Edu García a la entidad canaria.

Precedentes históricos

El CD Tenerife lleva nueve años sin ganar en su estreno liguero, mientras que el Real Zaragoza no gana el primer partido fuera de casa desde la temporada 80-81, ante el Athletic Club de Bilbao.

Como precedentes entre ambos clubes, en el Heliodoro Rodríguez López, CD Tenerife y Real Zaragoza se han enfrentado en competición liguera en un total de 21 ocasiones, con seis victorias para ambos equipos y nueve empates.

Imagen de la temporada 2014/2015. FOTO: LFP

La temporada pasada fue el club local quien se llevó el gato al agua con un gol a falta de diez minutos marcado por el hoy central del Granada CF Germán (1-0). De esos 21 encuentros, 13 han sido en Primera, lo cual habla de la entidad de ambos clubes. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la jornada 42 del pasado curso liguero en el Estadio Municipal de La Romareda, en un duelo que se llevaron los tinerfeños por 1-2.

Convocatorias

Natxo González cuenta con 18 jugadores de la primera plantilla más el portero del filial Sergio García para este choque, ya que Cristian Álvarez sigue con su puesta a punto. Son bajas Raí y Lasure con sendas roturas de fibras, además de Wilk que sigue recuperándose de su lesión de larga duración, y de los descartes con los que el club no cuenta y que saldrán próximamente (Xumetra, Barrera, Irureta y Bedia). La convocatoria completa es la siguiente: Ratón, Sergio, Delmás, Benito, Verdasca, Valentín, Grippo, Zalaya, Ángel, Ros, Eguaras, Zapater, Pombo, Febas, Buff, Papu, Alain, Toquero y Borja Iglesias.

Por su parte, Pep Lluís Martí aún no ha facilitado la convocatoria para el partido de mañana, en la cual no estará Víctor Casadesús, pero en la que sí que entrará Juan Villar, aunque en principio no saldrá como titular.

El árbitro de la remontada en Girona

El colegiado para este encuentro será Arcediano Monescillo, del comité castellanomanchego. La temporada pasada tan solo arbitró en dos ocasiones al Real Zaragoza: ante el Mirandés (0-1) y ante el Girona (0-0), ambos como visitante. Como curiosidad, este colegiado fue el encargado de pitar en el partido de vuelta de los PlayOff de ascenso frente al Girona, en la histórica remontada del cuadro aragonés al vencer por 1-4 y levantar el 0-3 de la ida.

Posibles onces