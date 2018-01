Cristian Álvarez: "Esperamos que esta segunda vuelta nos de más frutos"

Google Plus

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

El Real Zaragoza de Natxo González sigue preparando el encuentro ante el Tenerife del sábado a las 20:30 horas. Un partido que se disputará de nuevo en el Estadio Municipal de La Romareda, un campo que está siendo fácil para los equipos que lo visitan y cuya dinámica hay que cambiar. O eso es lo que piensa Cristian Álvarez, que ha sido el encargado de dar la rueda de prensa del miércoles. "Tenemos que ir cogiendo confianza, sobre todo en nuestro campo, y empezar a sacar los tres puntos. Ante la mejor afición de segunda, no nos estamos haciendo fuertes", ha dicho.

Sobre el apoyo incondicional de los aficionados zaragocistas, el meta argentino ha explicado cual es, para él, lo que hace que continúen siguiendo al equipo pese a los resultados. "La situación actual es difícil de explicar. Estamos manteniendo nuestro juego en los partidos y por eso la afición nos sigue apoyando", ha analizado.

"Esperamos que esta segunda vuelta nos de más frutos", ha comentado respecto a la situación del equipo, que no es del todo agradable. También ha afirmado que el equipo está "en un momento crucial" donde si no "empieza a ganar" se puede poner "en una situación comprometida", pero ha relajado la tensión con un comentario más optimista."En nuestra mente y nuestra esperanza, está el ascenso. No hay que obsesionarse", ha añadido.

Ya para terminar, ha hablado sobre el equipo y su juventud: "Los jóvenes están cogiendo experiencia conforme avanza la competición. Se van haciendo más fuertes y más serios. Esperamos seguir creciendo como equipo".

El equipo volverá a entrenarse el jueves con la mente puesta en la visita del Tenerife. Febas no se ha entrenado en la sesión matutina del miércoles, mientras que Zapater y Ángel lo han hecho al margen, aunque no tienen ningún problema.