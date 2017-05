Intacto el horario del Huesca - Numancia

Google Plus

Imagen del Numancia - Huesca de la temporada pasada | Foto: LaLiga

El partido que enfrentará en la próxima semana a la Sociedad Deportiva Huesca con el Club Deportivo Numancia en El Alcoraz se jugará definitivamente el próximo domingo cuatro de junio a partir de las ocho de la tarde. El horario estaba sujeto a modificación en función de lo que ocurriera esta jornada y únicamente ha sido actualizado el horario del Club Deportivo Lugo - Levante Unión Deportiva, que ahora se disputará el viernes dos de junio a partir de las nueve de la noche para abrir la cuadragésima primera semana de competición.

La derrota gallega en El Alcoraz del pasado sábado, unida al ascenso matemático granota, hace este encuentro intrascendente para la clasificación, siendo modificado y ubicado al margen del resto de partidos en los que sí que hay algo en juego: descenso o ascenso.

El conjunto altoaragonés llegará a esta cita en ascendencia positiva tras vencer por la mínima (1-0) a los pupilos de Luis César Sampedro gracias a un solitario gol de Samu Sáiz. Con cincuenta y nueve puntos está a las puertas de la promoción de ascenso a Primera División que busca acabar jugando en junio y que actualmente cierra el Real Valladolid con sesenta puntos. Por su parte los sorianos afrontan la visita a suelo altoaragonés sin todavía haber certificado su salvación matemática y tras empatar a cero en el Iberostar Estadio frente al Real Club Deportivo Mallorca.

En el partido de ida no hubo goles y ambas escuadras sumaron una unidad. De cara al partido de vuelta ese resultado no satisfaría a ninguno de los dos pues para respirar tranquilos buscarán con ambición los tres puntos. El centrocampista Marc Mateu no podrá disputar dicho encuentro salvo que el Comité de Competición o el de Apelación le retire la tarjeta roja que vio este domingo en Palma de Mallorca.