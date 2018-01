Tito Sanjuán: "Mientras tengamos opciones iremos a competir" | Foto: SD Formentera.

Tito Sanjuán, entrenador de Formentera, compareció en rueda de prensa tras el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Alavés, vigente subcampeón de la competición. El resultado fue de 1-3. Tras ponerse por delante el Alavés, el Formentera empató gracias a Javi Rosa, pero el Alavés acabó matando el partido.

Para Tito Sanjuán el resultado es justo, pero no se rendirán y mientras tengan opciones, irán a llevarse la eliminatoria, aunque destacó que ahora son menos las posibilidades que tienen de pasar a cuartos de final: "El resultado es justo. Han tenido dos ocasiones claras que han acabado dentro. La eliminatoria está muy clara para el Deportivo Alavés, y si antes teníamos pocas posibilidades de seguir adelante en la Copa, ahora menos. De todas formas, mientras tengamos opciones iremos a competir a su campo. Tendremos que jugar todo el encuentro como lo hemos hecho en la segunda mitad, con intensidad y presión, pese a que esto ha sido un arma de doble filo porque ellos han tenido espacios y lo han aprovechado".

Sanjuán asegura que en la primera mitad no estuvieron finos, pero en la segunda fueron mejores; una parte para cada equipo. Además, no vio transcendentales las jugadas polémicas del encuentro: "En la primera mitad, ellos han tenido dos o tres y se han llevado un gol. Nosotros apenas una, pero casi entra, el remato de cabeza de Gabri al palo. En la segunda mitad nos hemos crecido, y hemos sido superiores al rival, pero la suerte no ha estado de nuestro lado. Cuando mejor estábamos, nos han matado, son cosas que hay que aprender. El posible penalti y el gol anulado son circunstancias que se dan en el partido y no creo que sean determinantes".

Por último, el entrenador de Formentera recuerda que deberán jugar la vigésima jornada del grupo III de la Segunda División B ante Peña Deportiva el domingo, así como el poco tiempo que tendrán para preparar el encuentro: "El desgaste del partido puede pasarnos factura en el partido del domingo ante la Peña Deportiva, y los problemas físicos y lesiones harán que el partido sea muy complicado".